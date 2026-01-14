"Меня это очень бесило": украинка раскрыла, чему научилась за год в Испании

Украинка Ирина, переехавшая в Испанию, со временем начала перебирать некоторые местные привычки. Поэтому она поделилась, чему научилась за год в этой стране.

Жизнь в Испании отличается не только другими законами и языком, но и менталитетом, и украинка убедилась в этом на собственном опыте, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Чему украинка научилась за год в Испании?

Прежде всего украинка рассказала о том, что в Испании никто не привык спешить – все делается спокойно и медленно: документы, встречи и даже обеды.

Сначала меня это очень бесило. Но потом я привыкла, смирилась и запомнила два их коронных слова: tranquillo и mañana. Так понемногу я влилась в местный ритм,

– поделилась украинка.

Она рассказала, что привыкла "принимать хаос" и смирилась, что ни мастер, ни посылка не придут вовремя. Как-то мастера Ирине пришлось ждать две недели.

Украинка также именно у испанцев научилась опаздывать, хотя самой ей это не очень нравится.

Украинка рассказала, к чему привыкла в Испании: смотрите видео

Испанцы очень любят сидеть в ресторанах и кафе – и даже могут утром выпить пива. Также украинка уже привыкла к сиесте, ведь летом она вполне логична: жара такая сильная, что работать невозможно.

Для меня нормально, что они поздно ужинают, а раньше я удивлялась – потому что когда мы ложились спать, наши соседи выходили только ужинать,

– поделилась она.

Кроме того, в Испании вполне привычно, когда дети до часу ночи играют на площадках.

