Малі заробітки та величезні таргани: мінуси Іспанії, про які ніхто не говорить

Українка, що живе в Іспанії вже понад рік, розкрила несподівані недоліки країни, про які часто не говорять. І до них слід бути готовими людям, що планують переїзд до країни.

Іспанія – це сонячна та тепла країна, що приваблює багатьох людей і для туризму, і для переїзду. Втім, вистачає в цій країні й мінусів, розповідає lusia_irl.

Які є мінуси життя в Іспанії?

Перший мінус, який помітила українка в Іспанії – це знайомства. Чимало людей переконують, що в Іспанії дуже відкриті люди, з якими легко заводити дружбу, проте самій дівчині знайти друзів за рік життя у країні не вдалося, попри те, що вона намагалася.

Бо коли ти сюди приїжджаєш, у більшості вже є якісь знайомства чи друзі, і влитися в новий колектив насправді важкувато,

– поділилася дівчина.

Другий помітний мінус – це ремонт квартир, адже знайти житло, де він буде справді гарний, в країні зовсім непросто. Іспанці не люблять "заморочуватися" з ремонтом квартир, і тому обирають найдешевші плитку, вікна та меблі.

Окрім того, майже усі квартири в країні мають схожий ремонт, який українці не до вподоби.

Також дівчина чимало здивувалася, коли з'ясувала, що Іспанія не така чиста, як вона очікувала. Дуже багато іспанців смітять – і попри те, що вночі вулиці якісно прибирають, вдень на них все ще є чимало бруду.

Зважати потрібно й на те, що в Іспанії непросто знайти роботу, а також не варто розраховувати на великі заробітки. Тож найкращий варіант – це їхати з віддаленою роботою, а не шукати її на місці. Окрім того, знайти роботу без знання іспанської практично неможливо.

Останній, але не менш важливий мінус, про який багато людей, що переїздять до Іспанії, не знають – це наявність тарганів, змій та навіть скорпіонів на вулицях міста.

