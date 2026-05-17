"Як черепашки": українка розповіла, що її досі дивує в Іспанії

Іспанія – це неймовірно популярна країна серед українців. І чимало людей не тільки відпочивають там, але й прагнуть переїхати назовсім.

Українка Ірина живе в Іспанії вже кілька років – і за цей час зрозуміла, що далеко не все, що говорять про країну – правда, повідомляє ira.fedoriichuk. Тож вона поділилася фактами, які зазвичай пропускають туристи.

Що потрібно знати про Іспанію перед поїздкою?

Величезні таргани

Цей факт, на думку українки, ще й недостатньо відомий – адже в неї зараз Іспанія асоціюється саме з тарганами.

Я дотепер не розумію, чому Іспанія в усіх не асоціюється з "кукарачами". Так як, наприклад, Австралія – павуки, кенгуру; Канада – кленовий сироп, Іспанія – таргани,

– поділилася дівчина.

Вони в Іспанії неймовірно великі, і зустрічаються, що цікаво, частіше не в будинках, а саме на вулицях. Там в теплу пору року вони бігають "табунами".

Цікаво! Проблема з тарганами останнім часом в Іспанії стає все серйознішою, пише Euronews. Зокрема, лише за 2024 рік кількість цих комах стала більшою на 33% у порівнянні з попереднім роком! Експерти вважають, що не останньою причиною є зростання температури, і це особливо помітно у випадку з німецьким тарганом, що дуже поширений в Іспанії.



В Іспанії дуже багато тарганів / Фото Pexels

Іспанці шумні

Цей стереотип, як українка переконалася на власному досвіді, часто є правдивим.

Ось ви приходите в якесь кафе, сіли столик, і дай Боже, аби ваш співрозмовник вас почув, аби ви когось могли перекричати. От ви деколи навіть не розумієте – вони сваряться, чи вони так розмовляють,

– поскаржилася блогерка.

Іспанці повільні

Українка підтвердила, що іспанці й справді можуть бути повільними "як черепашки" – їхній ритм життя дуже розслаблений, і часто вони можуть стояти в довгих чергах в магазинах через те, що касир спілкується з покупцями по пів години – навіть якщо це незнайомці.

Тепло

Багато людей помилково вірять, що Іспанія – це тепла країна у будь-яку пору року, але це не так. Бувають періоди, коли стовпчик термометра опускається до 15 градусів. Водночас у квартирах неймовірно холодно, адже більшість будинків Іспанії не мають центрального опалення.

Це означає, що всю зиму доводиться проводити в теплому одязі навіть вдома.

Що потрібно знати про клімат Іспанії?

Взимку іспанці часто мерзнуть у власних квартирах (не останньою причиною цього є популярне плиткове покриття підлоги, що дуже швидко стає холодним), але влітку з'являється інша проблема – страшенна спека.

І останнім часом вона стала настільки аномальною, що лише в Барселоні уряд навіть організував понад 400 кліматичних укриттів – приміщень, де є кондиціонер, доступ до води та місця для сидіння. Вони призначені для людей, що не мають ресурсів вдома, аби впоратися із високими температурами.

Причиною появи цих укриттів стала торішня температура – у серпні 2025 року протягом 16 градусів температура не опускалася нижче, ніж до 45 градусів. Тільки того року ця спека призвела до 150 000 смертей.

Скільки коштує життя в Іспанії?

Ще один момент, окрім спеки, до якого багато мігрантів опиняються не готові – це вартість життя. З одного боку, Іспанія відома як одна з найдешевших країн ЄС, але й заробітні плати там відповідні. Наприклад, наразі мінімальна зарплата складає 1221 євро.

Тим часом українка, що переїхала до Іспанії, розповіла, що щомісяця їй доводиться витрачати приблизно 2100 – 2500 євро, і з них аж 900 – 950 євро доводиться витрачати на оренду житла та комунальні послуги.