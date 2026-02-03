"Не ліниві, їм просто все одно": українка розкрила висновки за рік життя в Іспанії
- Українка, яка живе в Іспанії, зазначила, що іспанці не ліниві, але не схильні робити більше, ніж вимагає їхня робота.
- Іспанці добре ставляться до дітей, а на кожному кроці можна знайти дитячі майданчики, поряд з численними святами та традиціями.
Українка, що живе в Іспанії вже понад рік, розкрила, які встигла зробити висновки за цей час у країні.
Іспанія – це неймовірна європейська країна, яка притягує мільйони туристів щороку. Але життя тут відрізняється від постійної відпустки, повідомляє ira.fedoriichuk.
Що потрібно знати про життя в Іспанії?
Українка з'ясувала для себе, що іспанці – не ліниві люди, але зазвичай їм просто все одно.
Якщо є можливість не перенапружуватися, вони нею скористаються. Тільки в нас в Україні на одній роботі на одній посаді можна робити 10 справ, а тут кожен має свою роботу, і зайве вони робити точно не будуть,
– поділилася українка.
А ось про паркування в Іспанії чути доводилося, певно, багатьом: дуже часто іспанці паркують свої машини дуже близько одна до одної, а коли виїжджають, "можуть забрати бампери у двох сусідів".
Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео
Втім, вистачає й переваг – в Іспанії неймовірно добре ставляться до дітей, а майданчики для ігор тут можна зустріти практично на кожному кроці. Окрім того, є чимало святкувань, які іспанці просто обожнюють, і часто ці свята супроводжуються незвичними традиціями.
Наприклад, перед Новим роком іспанці обов'язково купляють лотерейний білет, і черги за ними можуть бути досить довгими.
Які міста Іспанії найкраще підходять для переїзду?
Вибір міста – це найважливіша частина у переїзді. І ось кілька міст, які підійдуть для цього найкраще, пише Cotown.
- Барселона;
- Валенсія;
- Мадрид;
- Севілья;
- Малага.
