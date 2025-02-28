Ходити сушею важко: у чоловіка розвинулися "морські ноги" через життя на лайнерах

Чоловік Маріо Сальседо прожив 25 років на круїзних лайнерах. Він вже давно не уявляє свого життя на суші.

Чоловік заявив, що це найкращий спосіб життя, який він міг для себе знайти. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на DailyMail.

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Чоловік працює та живе на лайнерах

Здійснивши свій перший круїз у 1997 році, бізнесмен кубинського походження Маріо Сальседо закохався у морське плавання.

Відтоді він випробував кілька круїзних ліній, однак з 2000 року він майже безперервно живе на кораблях компанії Royal Caribbean, проводячи на суші лише кілька днів на рік (якщо не враховувати паузу під час пандемії COVID-19, коли чоловіку довелося жити на суші аж 15 місяців).

Бізнесмен зазначив, що наразі йому легше жити у морі, ніж на суші. Також у нього розвинулися так звані "морські ноги" – він звик до легкого погойдування корабля, тож кроки твердою землею його дезорієнтують.

5 січня 2025 року Маріо здійснив свій 1000-й круїз, вирушивши з Маямі до Панами та південних Карибських островів.



Чоловік насолоджується життям на лайнерах / allthinsecruise.com

На фінансування такого життя щороку йдуть сотні тисяч доларів

Пан Сальседо розповів, що витрачає на круїзи близько 101 000 доларів США на рік. Він фінансує свій спосіб життя за допомогою управління інвестиціями.

За його словами, близько 5 годин на день він працює, а решту часу "розважається".

Чоловік здобував славу та прихильність серед екіпажу лайнерів Royal Caribbean. На деяких кораблях для нього навіть створили тимчасові офіси.