Нудно і дорого: українка розкрила несподівані мінуси життя в німецькому селі

Українка, що живе в німецькому селі, поділилася, що яких недоліків варто підготуватися людям, що також планують переїзд. І про чимало з цих мінусів люди й не здогадуються.

Німецьке село – це не тільки спокій, тиша та ідилія, але й кілька несподіваних недоліків. Про кілька з них розповідає amiinkaaaaaa.

Цікаво Подорожі та довгі робочі дні: українка розкрила плюси та мінуси життя в Англії

Які є мінуси життя в німецькому селі?

Соціальна інфраструктура

У багатьох селах мати навіть аптеку чи спортзал – це розкіш, тож про школу чи супермаркет поряд з домом можна просто забути. А ось якщо потрібно сходити до лікаря чи купити продукти, доведеться їхати до міста.

І навіть просто випити кави в закладі в селі, скоріш за все, не вдасться.

Українка розкрила мінуси життя в німецькому селі: дивіться відео

Транспорт

У німецьких селах власний транспорт дуже важливий – машина чи принаймні велосипед. Інакше ж доведеться чекати автобусів, які ходять максимум раз на годину, а в деяких селах – всього кілька разів на день.

Хочете доїхати до міста? Готуйтеся витратити годину часу, а то й дві лише в одну сторону,

– поділилася дівчина.

Відсутність розваг

Українка радить "забути про соціальне життя" усім, хто збирається жити у селі в Німеччині. Якщо пощастить, що в селі можна відвідати ресторан місцевої кухні чи маленький бар, але на цьому все.

Робота

Попри те, що знайти роботу в селі у Німеччині реально, набагато більший попит на тих людей, що готові працювати руками, а такий варіант підходить далеко не для всіх.

Ціна на оренду

Звісно, вартість оренди житла дуже сильно залежить від регіону країни та розміру безпосередньо квартири. Але за двокімнатну квартиру в Баварії слід приготуватися віддати 500 – 700 євро без комунальних послуг.

Порівняно з Україною це дорогувато,

– додала дівчина.

Що ще розповідають українці за кордоном?