Нудно і дорого: українка розкрила несподівані мінуси життя в німецькому селі
- Життя в німецькому селі має недоліки, такі як обмежена соціальна інфраструктура та важливість власного транспорту через нерегулярний громадський транспорт.
- В селі відсутні розваги, а також обмежені можливості знайти роботу, яка підходить не всім, вартість оренди житла може бути високою.
Українка, що живе в німецькому селі, поділилася, що яких недоліків варто підготуватися людям, що також планують переїзд. І про чимало з цих мінусів люди й не здогадуються.
Німецьке село – це не тільки спокій, тиша та ідилія, але й кілька несподіваних недоліків. Про кілька з них розповідає amiinkaaaaaa.
Які є мінуси життя в німецькому селі?
Соціальна інфраструктура
У багатьох селах мати навіть аптеку чи спортзал – це розкіш, тож про школу чи супермаркет поряд з домом можна просто забути. А ось якщо потрібно сходити до лікаря чи купити продукти, доведеться їхати до міста.
І навіть просто випити кави в закладі в селі, скоріш за все, не вдасться.
Українка розкрила мінуси життя в німецькому селі: дивіться відео
Транспорт
У німецьких селах власний транспорт дуже важливий – машина чи принаймні велосипед. Інакше ж доведеться чекати автобусів, які ходять максимум раз на годину, а в деяких селах – всього кілька разів на день.
Хочете доїхати до міста? Готуйтеся витратити годину часу, а то й дві лише в одну сторону,
– поділилася дівчина.
Відсутність розваг
Українка радить "забути про соціальне життя" усім, хто збирається жити у селі в Німеччині. Якщо пощастить, що в селі можна відвідати ресторан місцевої кухні чи маленький бар, але на цьому все.
Робота
Попри те, що знайти роботу в селі у Німеччині реально, набагато більший попит на тих людей, що готові працювати руками, а такий варіант підходить далеко не для всіх.
Ціна на оренду
Звісно, вартість оренди житла дуже сильно залежить від регіону країни та розміру безпосередньо квартири. Але за двокімнатну квартиру в Баварії слід приготуватися віддати 500 – 700 євро без комунальних послуг.
Порівняно з Україною це дорогувато,
– додала дівчина.
