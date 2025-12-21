Скільки грошей потрібно для життя в Німеччині у 2025: точна сума від українки

Українка, що живе в Німеччині, розкрила, скільки грошей потрібно для того, аби комфортно жити місяць у цій популярній європейській країні.

Німеччина – це популярна країна серед українців і для подорожей, і для переїзду. Втім, вартість життя там може здивувати, адже Німеччина також – одна з дорожчих країн Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на vlada_p.s_.

Скільки коштує життя у Німеччині?

Українка розповіла, що зовсім нещодавно переїхала у нову квартиру, і за неї вона платить 315 євро, та ще 200 – за комунальні послуги. А якщо врахувати ще витрати на прибирання під'їзду та вивіз сміття, вартість квартири обходиться загалом десь у 600 євро.

На харчування блогерка витрачає близько 500 євро на місяць.

Ми харчуємося тільки вдома, ресторани чи якісь доставки – це прямо дуже-дуже рідко, тому за харчування виходить небагато. Але ми любимо пиво, тому на це даю ще десь 50 євро,

– поділилася дівчина.

За спортзал на двох українка платить 70 євро, а за інтернет – ще 40. Ще 100 євро щомісяця доводиться витрачати на бензин для машини. Хлопець українки курить, тому ще на це йде приблизно 100 євро.

Українка розповіла про витрати в Німеччині: дивіться відео

На відпустки та поїздки ми відкладаємо приблизно 200 євро, якщо виходить більше, відкладаємо більше,

– додала українка.

Загалом же для життя в Німеччині двом людям достатньо буде 1660 євро. Втім, ця сума приблизна, адже часом трапляються непередбачувані витрати – покупки одягу чи обслуговування машини.

Що ще розповідають українці за кордоном?