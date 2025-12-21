Скільки грошей потрібно для життя в Німеччині у 2025: точна сума від українки
- Українка, що проживає в Німеччині, зазначила, що для комфортного життя двом людям потрібно близько 1660 євро на місяць.
- Основні витрати включають 600 євро на житло, 500 євро на харчування, 70 євро на спортзал, 40 євро на інтернет, 100 євро на бензин, і 100 євро на сигарети.
Українка, що живе в Німеччині, розкрила, скільки грошей потрібно для того, аби комфортно жити місяць у цій популярній європейській країні.
Німеччина – це популярна країна серед українців і для подорожей, і для переїзду. Втім, вартість життя там може здивувати, адже Німеччина також – одна з дорожчих країн Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на vlada_p.s_.
Скільки коштує життя у Німеччині?
Українка розповіла, що зовсім нещодавно переїхала у нову квартиру, і за неї вона платить 315 євро, та ще 200 – за комунальні послуги. А якщо врахувати ще витрати на прибирання під'їзду та вивіз сміття, вартість квартири обходиться загалом десь у 600 євро.
На харчування блогерка витрачає близько 500 євро на місяць.
Ми харчуємося тільки вдома, ресторани чи якісь доставки – це прямо дуже-дуже рідко, тому за харчування виходить небагато. Але ми любимо пиво, тому на це даю ще десь 50 євро,
– поділилася дівчина.
За спортзал на двох українка платить 70 євро, а за інтернет – ще 40. Ще 100 євро щомісяця доводиться витрачати на бензин для машини. Хлопець українки курить, тому ще на це йде приблизно 100 євро.
На відпустки та поїздки ми відкладаємо приблизно 200 євро, якщо виходить більше, відкладаємо більше,
– додала українка.
Загалом же для життя в Німеччині двом людям достатньо буде 1660 євро. Втім, ця сума приблизна, адже часом трапляються непередбачувані витрати – покупки одягу чи обслуговування машини.
