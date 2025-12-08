Багато росіян і постійні затримки транспорту: українка розповіла про життя в Німеччині

Українка, що вже понад 8 місяців живе у Німеччині, розкрила несподівані плюси та мінуси цієї країни. Втім, останніх значно більше.

Німеччина – це країна, де зараз живе досить багато українців. Та чимало людей навіть не підозрюють про деякі недоліки цієї країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на its.ko.dash.

Які є плюси життя в Німеччині

Українка переконана, що найбільший плюс Німеччини – це хороша логістика, адже за 58 євро можна дістатися до будь-якого куточка країни, або ж навіть поїхати за кордон.

Ти можеш жити в одному місті, робити манікюр в іншому, а зустрічатися з друзями взагалі в третьому,

– поділилася дівчина.

Ще однією перевагою вона вважає виплати для українців, адже вони дають можливість зважити варіанти та подумати, як влаштуватися у новій країні без необхідності турбуватися через гроші. Окрім того, згадала блогерка і про гарне розташування Німеччини – адже ця країна у самому центрі Європи, і з неї зручно добиратися практично будь-куди.

Українка розповіла про життя в Німеччині: дивіться відео

Які є недоліки в Німеччині?

Найбільша проблема, що дратує українку – це постійна затримка потягів. Тож попри те, що квитки недорогі, а потягом можна дістатися будь-куди, скоріш за все, цей потяг не прийде вчасно.

Також мене бісить кількість росіян – тут їх реально багато, і вони відчувають себе королями,

– поскаржилася українка.

Окрім того, українка помітила, що вартість розваг та послуг у б'юті-сфері набагато вища, ніж в Україні, але якість "залишає бажати кращого". Також у німецьких магазинах не такий великий вибір продуктів у супермаркетах.

