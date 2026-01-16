Не так вже й дешево: скільки грошей потрібно, щоб жити у Польщі без стресу

Планування бюджету – один з ключових етапів підготовки до життя в іншій країні. Польща приваблює іноземців роботою, навчанням та відносно доступною вартістю життя, але щоб комфортно існувати, важливо розуміти, скільки коштують оренда, комунальні послуги, харчування та транспорт.

24 Канал з посиланням на Migrant.info.pl розкаже, скільки треба заробляти у Польщі, щоб жити без стресу.

У скільки обійдуться основні витрати у Польщі?

Орієнтовні середні витрати на місяць у 2025 – 026 роках виглядають так:

Оренда однокімнатної квартири: від 1 800 до 3 000 злотих у більшості міст, у Варшаві – від 3 000 злотих.

від 1 800 до 3 000 злотих у більшості міст, у Варшаві – від 3 000 злотих. Комунальні послуги та інтернет: 400 – 800 злотих.

400 – 800 злотих. Продукти харчування: 900 – 1 300 злотих.

900 – 1 300 злотих. Громадський транспорт: 150 – 300 злотих, залежно від частоти поїздок.

150 – 300 злотих, залежно від частоти поїздок. Інші базові витрати (одяг, особисті потреби, розваги): 300 – 600 злотих.

За підрахунками фінансистки Марти Камінської, загальні витрати на місяць для однієї людини можуть становити від 3 500 до 6 000 злотих, залежно від міста, умов оренди та стилю життя.

Яка мінімальна зарплата у Польщі?

Як мовиться на сайті уряду Польщі, станом на 2026 рік мінімальна заробітна плата у країні становить 4 806 злотих брутто, тобто приблизно 3 605 злотих "на руки" після податків. Цієї суми може вистачити для скромного життя в невеликому місті, але у великих містах, таких як Варшава чи Краків, де дорожча оренда та послуги, її точно не вистачить на комфорт.

За словами експертів, для більш спокійного та стабільного життя бажано мати чистий дохід від 4 500 злотих на місяць, що приблизно відповідає середньому рівню зарплат у Польщі.



Скільки грошей потрібно для життя в Польщі / Фото Unsplash

Скільки українка витрачає на життя в Тенерифе?

Українка витрачає 850 євро на житло та 50 євро на комунальні послуги на Тенерифе. Без машини обійтися на острові досить складно, але українка не має власної автівки, натомість орендує її. Вартість оренди – 400 євро на місяць. Продукти й побутові речі обходяться у 450 євро. Загалом на комфортне життя на острові їй вистачає 2150 євро на місяць.