"Американський сервіс у мільйон разів гірший": українка обурилась ставленням до клієнтів у США

Українка, яка проживає у США, розповіла про мінуси американського сервісу. Вона заявила, що єдиний його плюс у тому, що можна без проблем повернути товар.

Жінка заявила, що у Штатах є проблеми з тим, що стосується розв'язання якоїсь проблеми. За її словами, в цьому плані "американський сервіс у мільйон разів гірший за український". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тікток @povtolenkaaa.

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Мінуси сервісу у США

Українка Олена навела кілька прикладів зі свого життя. Рік тому вона під'єднала Wi-Fi, яким користувались декілька місяців і платила за нього 100 доларів. У вересні в її штаті була буря й Wi-Fi перестав працювати, і 2 місяці його ніхто не хотів ремонтувати.

Ми їм дзвонили, просили зробити щось із цим. Єдина відповідь була: "ми колись там полагодимо". В результаті вони просто кинули нас в блок. Коли ми дзвонили, це ставилось на автовідповідач. Ми відключили цей Wi-Fi й перейшли просто на інший,

– сказала жінка.

Однак на цьому історія не завершилась, тому що від компанії почався спам. Минуло майже пів року, але провайдер телефонує та набридає й до нині, пропонуючи повернутися до його послуг і платити за інтернет зі знижкою.

Українка про мінуси американського сервісу: дивіться відео

Ще одна історія – спам від косметологічного салону, який надає послуги лазерної епіляції. Жінка поставила там декілька запитань, які її цікавили, однак салон не відповів на жодне і лиш скидав їй тексти про те, як "класно" робити лазер і що цими послугами користуються всі зірки.

Українка вирішила не йти до цього салону, однак їй телефонували 3 місяці, хоч вона казала, що її не цікавлять їхні послуги.

Тільки коли їм пригрозила судом за спам, вони перестали це робити. Після цих ситуацій страшно залишати будь-де свій номер чи пошту. Тому що потім починається повна жесть. І нав'язливі українські магазини в Інстаграмі здаються просто квіточками,

– сказала вона.

Олена зауважила, що такий спам тільки відбиває у людей бажання користуватися послугами бізнесу.

Попри все, США залишаються популярним напрямком для туризму. Раніше ми писали про те, як українцям поїхати в США у 2025 році.