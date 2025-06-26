Очікування та реальність: українка розповіла правду про життя в Каліфорнії

Українка Олександра, яка проживає в штаті Каліфорнія у США, розповіла про реалії місцевого життя. Вона зізналася, що її очікування значно перевершили реальність.

По приїзду у Каліфорнію дівчина зрозуміла, що все зовсім не так, як вона собі уявляла. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @broshka.sasha.

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Каліфорнія: очікування та реальність

Зарплати

Перше, про що розповіла Олександра – заробітна плата. Українка вважала, що у Каліфорнії заробляють від 5 000 доларів на місяць, але по факту – значно менше. За її словами, середня зарплата там близько 2 500 доларів.

Житло

Дівчина очікувала, що житиме у красивих апартаментах з пальмами. Але насправді оренда найдешевшого житла з фанери без пральної машини коштує від 3 000 доларів на місяць.

Технології

Українку дуже здивувало, що у штаті, де є Кремнієва долина, досі дуже погано ловить зв'язок, а листи приходять звичайною поштою. Вона була переконана, що у Каліфорнії будуть розвинуті технології та штучний інтелект.

Погода

Олександра вважала, що у Каліфорнії завжди сонячно та тепло, і вона буде щодня засмагати та плавати. Але насправді влітку там +13 градусів, дме холодний вітер, частий туман і крижаний океан.

До речі, раніше інша українка дуже обурилась ставленням до клієнтів у США. За її словами, "американський сервіс у мільйон разів гірший, ніж український".