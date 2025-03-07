Назвали найдорожчі для проживання міста у світі: показуємо їх на фото
- Експерти підрахували вартість життя за кордоном. Американські мегаполіси Нью-Йорк і Сан-Франциско визнані найдорожчими містами для проживання, з витратами на основні потреби в середньому 5 600 і 4 700 доларів на місяць відповідно.
- Наступні в рейтингу – швейцарські міста Женева і Цюрих, де середньомісячні витрати на одну людину складають близько 1 660 доларів без урахування оренди житла.
Експерти визначили найдорожчі міста для життя у Європі, Азії та США. На основні потреби там потрібно витрачати щонайменше кілька тисяч доларів на місяць.
За результатами дослідження, найдорожчими для проживання є американські мегаполіси Нью-Йорк і Сан-Франциско. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.
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Найдорожчі міста світу
Жителі Нью-Йорка в середньому витрачають близько 5 600 доларів щомісяця на основні потреби.
А жителі Сан-Франциско, яке перебуває на другому місці, витрачають на життя приблизно 4 700 доларів на місяць.
Наступні позиції в рейтингу посіли швейцарські міста Женева та Цюрих. Середньомісячні витрати на одну людину, без урахування оренди житла, там становлять близько 1 660 доларів.
А ось у Східній Європі, де проживає найбільша кількість українських мігрантів, найдорожчими для проживання виявилися Прага (Чехія), Братислава (Словаччина) та Варшава (Польща).
Тим часом в Азії найвищі витрати на проживання – у Сінгапурі. Там середні витрати однієї людини на місяць сягають приблизно 4 000 доларів на людину. До слова, ця сума майже ідентична вартості життя в Лондоні, столиці Великої Британії.
Інші міста з високою вартістю життя:
- Чикаго – 3 612 доларів на місяць;
- Сідней – 3 275 доларів на місяць;
- Лісабон – 2 263 долари на місяць;
- Токіо – 2 074 долари на місяць;
- Сеул – 1 896 доларів на місяць;
- Шанхай – 1 541 долар на місяць.
Однак не скрізь за кордоном такі високі витрати. Раніше ми розповідали про те, де найдешевше жити в Європі.