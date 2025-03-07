По результатам исследования, самыми дорогими для проживания являются американские мегаполисы Нью-Йорк и Сан-Франциско. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Самые дорогие города мира

Жители Нью-Йорка в среднем тратят около 5 600 долларов ежемесячно на основные потребности.



Нью-Йорк / Pexels

А жители Сан-Франциско, которое находится на втором месте, тратят на жизнь примерно 4 700 долларов в месяц.



Сан-Франциско / Pexels

Следующие позиции в рейтинге заняли швейцарские города Женева и Цюрих. Среднемесячные расходы на одного человека, без учета аренды жилья, там составляют около 1 660 долларов.



Женева / Pexels

А вот в Восточной Европе, где проживает наибольшее количество украинских мигрантов, самыми дорогими для проживания оказались Прага (Чехия), Братислава (Словакия) и Варшава (Польша).



Прага / Pexels

Между тем в Азии самые высокие расходы на проживание – в Сингапуре. Там средние расходы одного человека в месяц достигают примерно 4 000 долларов на человека. К слову, эта сумма почти идентична стоимости жизни в Лондоне, столице Великобритании.



Сингапур / Pexels

Другие города с высокой стоимостью жизни:

Чикаго – 3 612 долларов в месяц;

Сидней – 3 275 долларов в месяц;

Лиссабон – 2 263 доллара в месяц;

Токио – 2 074 доллара в месяц;

Сеул – 1 896 долларов в месяц;

Шанхай – 1 541 доллар в месяц.

Однако не везде за границей такие высокие расходы. Ранее мы рассказывали о том, где дешевле всего жить в Европе.