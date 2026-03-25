У Польщі змінюються правила для водіїв: ось за що можуть забрати права

Вже з наступного тижня у Польщі набудуть чинності нові правила для водіїв – і для того, аби не втратити права, чи не отримати неприємний штраф, українцям варто з ними ознайомитися.

Додаткові обмеження щодо правил дорожнього руху почнуть діяти у Польщі вже 30 березня 2026 року. Вони вплинуть найбільше на молодих водіїв та мотоциклістів, пише InPoland.

Як зміняться правила для водіїв у Польщі?

У Польщі ухвалили розширення дії статті 102 закону про водіїв транспортних засобів – і згідно з ним поліціянти будуть зобов'язані позбавляти прав на три місяці за дрифт чи їзду на мотоциклі або мопеді на передньому колесі.

Якщо водій навмисно спричинятиме пробуксовку коліс чи втрату зчеплення навіть одного колеса з дорогою, він зможе досить швидко попрощатися зі своїми правами.

До слова, ще з початку березня у Польщі також діє правило, згідно з яким права вилучають також за перевищення швидкості понад 50 кілометрів на годину поза забудованою територією з одностороннім та двостороннім рухом.

Цікаво! з 2022 року у Польщі щороку вилучають приблизно 25 000 – 27 000 водійських прав на рік. Втім, 2026 року це число може досить сильно зрости.

Як ще змінювалися правила для водіїв?

29 січня 2026 року у Польщі криміналізували незаконні вуличні перегони та небезпечне водіння, пише Polskie Radio. Штрафи за ці правопорушення починаються від 1500 злотих до 2500 – і при цьому вищі покарання будуть застосовувати, коли громадська безпека виявляється під загрозою.

Також органи влади матимуть право конфіскувати транспортні засоби у порушників та довічно заборонити керувати автівками чи мотоциклами.

