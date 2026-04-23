Ryanair попереджає про зміну правил багажу: у 2026 все буде по-іншому

Дуже багато туристів щороку подорожують з авіакомпанією-лоукостером Ryanair – і вона відома своїми жорсткими правилами щодо ручної поклажі та багажу.

Окрім оголошення нового правила, у Ryanair також попередили про встановлення нових кіосків самообслуговування, де можна буде здати багаж. Їх планують встановити у 95% аеропортів, звідки авіакомпанія здійснює рейси, пише Ryanair.

Як зміняться правила щодо багажу в Ryanair?

Вже з 10 листопада 2026 року усі служби реєстрації та здачі багажу закриватимуться за 60 хвилин до запланованого виходу, а не за 40, як це працює зараз. Лоукостер стверджує, що таку зміну запровадили для того, аби пасажири мали більше часу на проходження черг на контролі безпеки.

Таким чином вдасться зменшити ту невелику кількість пасажирів, що пропускають свій рейс саме через ці черги в аеропорту. Лише 20% пасажирів Ryanair мають зареєстрований багаж – і ця зміна означатиме, що ці пасажири змушені будуть прибувати до аеропорту принаймні на 20 хвилин раніше, аби встигнути зареєструвати свій багаж та вчасно прибути до виходу на посадку, пише The Guardian.



Ймовірно, зміни у правилах стосуються впровадження системи в'їзду/виїзду EES, що тільки минулого тижня призвела до величезних черг у багатьох великих аеропортах Європи. В деяких країнах пасажири стояли у чергах по 3 – 4 години, і значна частина з них пропустили свої рейси. Зокрема, понад сотня туристів не змогли вилетіти з Мілана до Манчестера через затримки у перевірці.

Цю систему повноцінно запровадили 10 квітня, і пасажирам потрібно враховувати, що зараз на проходження перевірки безпеки в аеропорту їм знадобиться значно більше часу.

