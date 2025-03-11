Можуть не так зрозуміти: чому імена Іра та Соломія для італійців – дивні

Деякі українські слова мають зовсім інше значення за кордоном. Однак значно вищий ризик втрапити в курйозну ситуацію, коли це стосується імен.

Деякі українські імена мають інше значення в Італії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тікток @made_in_italiano.

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Які українські імена мають інше значення в Італії

Українка Катя, яка проживає в Італії 10 років, розповіла, що ім'я Іра перекладається італійською як "гнів" чи "злість".

Тим часом Соломія в перекладі з італійської мови означає "тільки моя".

Тож якщо ви скажете італійцю ім'я Іра чи Соломія, то людина може вас неправильно зрозуміти.

Чому італійцям дивні імена Іра та Соломія: дивіться відео

Однак це не єдині імена, які мають інше значення в Італії. Також для італійців є незвично, коли їм представляються:

Лариса (la rissa) – бійка;

Галина (gallina) – курка;

Поліна (pallina) – кулька та м'ячик.

А ось Наталя звучить для них як "Різдво", оскільки це свято італійською мовою буде "Natale".

До слова, раніше ми розповідали про те, що у Польщі краще не називати себе Танею. Якщо вас звати Тетяна, радимо представлятися повною формою імені, адже слово "таня" польською означає "дешева".