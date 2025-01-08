Зокрема у країні є список схвалених імен, яким автоматично можна назвати дитину без узгодження з відповідальними структурами. Про це розповідає 24 Канал.

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Як обирають імена в Данії

Данія має перелік із приблизно 18 000 жіночих і 15 000 чоловічих імен, які дозволені автоматично. Якщо батьки хочуть обрати ім'я, якого немає в цьому списку, вони повинні подати запит до спеціального органу. Рішення щодо незвичних імен ухвалює Міністерство у справах церкви або Копенгагенський університет.

Хоч іноземні імена в країні дозволені, батькам доведеться надати обґрунтування їх вибору, якщо вони не відповідають стандартам Данії,

Які імена заборонені в Данії

Ім'я новонароджених в країні має відповідати кільком вимогам:

Воно не повинно бути образливим чи дивним.

Не може бути назвою предмета, компанії чи прізвищем.

Має відповідати граматичним правилам данської мови.



У Данії є наперед схвалені імена для дітей / Unsplash

Зокрема у Данії заборонено називати дитину Monkey, оскільки це вважається принизливим. Або, до прикладу, Anus.

На честь мультяшних героїв, зокрема Pluto, дитину також називати не можна.

А ось ім'я Majestic вважається занадто екстравагантним та дивним для Данії.

Мета таких заборон полягає в тому, щоб захистити дитину від можливих знущань у майбутньому, а також зберегти мовні та культурні традиції країни.