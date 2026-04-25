З цього моста можна побачити 4 країни водночас: він єдиний у світі

Якщо ви колись мріяли побувати у місці, з якого можна було оглянути кілька країн водночас, воно існує – на перетині кордонів одразу чотирьох держав.

Для багатьох людей метою подорожувати стає бажання побачити якомога більше місць та країн. І якщо ви належите до їхнього числа, тоді є одне місце, яке допоможе досягнути цієї мети з мінімальною витратою зусиль, пише Express.

Які 4 країни можна побачити з одного мосту?

Якщо ви хочете роздивитися кілька країн водночас, не ступаючи жодного кроку, тоді вам варто відправитися на міст Казунгула, що розташований на річці Замбезі. Це дуже рідкісне географічне явище, коли аж 4 країни розташовані на відстані всього кількох сотень метрів одна від одної.

І ці чотири країни – це Намібія, Ботсвана, Замбія та Зімбабве. Звісно, це не ідеальна точка з чотирма кутами – але країни розташовані досить близько, аби можна було стояти на території одразу двох держав, і бачити ще дві через річку.

Центром цієї події є міст Казунгула, 923-метрова споруда, що поєднує Замбію та Ботсвану через річку Замбезі. Міст ретельно проєктували саме з урахуванням складних кордонів, тож він поєднує безпосередньо лише дві країни, але розташований дуже близько до території Намібії та Зімбабве.

До будівництва моста сполучення між країнами багато в чому залежало від поромного сполучення, що часто затримувалося та обмежувало рух між країнами.

Але якщо їхати до Африки ви не хочете, можна знайти подібний досвід і у Європі, адже у Швейцарських Альпах є гора, з якої у ясний день відкриваються краєвиди не лише Швейцарії, але й Німеччини, Австрії, Італії та Франції, пише Mirror. А для того, аби помилуватися видовищем, навіть не потрібно буде скелелазом та підійматися на вершину гірського хребта. Канатна дорога підійме вас з міста Брюлізау всього за 8 хвилин.

