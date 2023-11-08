Закупівля дронів стане простішою: у Міноборони підготували постанову

Міністерство оборони України підготувало постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення без жодних додаткових регуляцій. Це має суттєво спростити покупку дронів для ЗСУ.

Відповідний документ уже передали до Кабінету Міністрів України для затвердження та підписання, передає 24 Канал. Зауважимо, що безпілотники на фронті дуже допомагають військовим нищити окупантів.

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Міністерство оборони України підготувало постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення без жодних додаткових регуляцій. Мовиться про дрони DJI та Autel та FPV-коптери.

Міністерство оборони та військові частини нарешті зможуть купувати "цивільні дрони", які класифікуються як дрони тактичного рівня,

– зазначили у відомстві.

Документ з постановою уже направили до Кабінету Міністрів України для затвердження та підписання відповідно. У Міністерстві оборони очікують на швидке прийняття та впровадження постанови.

Гуманітарну допомогу стане легше ввозити в Україну

Крім того, Верховна Рада спростила порядок ввезення в Україну, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Відповідний законопроєкт №9111 (про внесення змін до законів "Про гуманітарну допомогу" та "Про благодійну діяльність та благодійні організації") прийняли у середу, 8 листопада.

Так, у Кабінеті Міністрів України затвердили постанову, за якою фактично запровадили декларативний принцип визнання товарів, що ввозять на територію України, гуманітарною допомогою.

Придбані благодійними організаціями за кордоном товари, які при ввезених в Україну задекларовані як гуманітарна допомога, можуть бути визнані гуманітаркою. Ключова умова – їх безоплатна передача набувачам протягом 90 днів з дати перетину митного кордону,

– пояснили у Мінсоцполітики.

Це, наприклад спрощує ввезення та облік дронів, турнікетів та інших товарів, які в Україні передаються безоплатно, а за кордоном купуються. Зауважимо, що раніше гуманітарною допомогою могли визнавати лише ті товари, що були безоплатно отримані від донора.

Також, згідно із законопроєктом, медичні вироби та ліки, визначені Міністерством охорони здоров'я, визнаватимуть гуманітарною допомогою за декларативним принципом без вимоги ухвалення спеціального рішення уповноваженими державними органами, незалежно від терміну придатності вантажу.

Серед інших змін:

Унормовано порядок зміни отримувача та набувача гуманітарної допомоги, перерозподілу та повернення донору гуманітарної допомоги.

Передбачено можливість передавати транспортні засоби військовим як фізичним особам (набувачам) як гуманітарну допомогу.

Призупинено норму щодо подання щомісячних звітів до запровадження в дію електронної системи обліку.

Верховна рада спростила процедуру отримання статусу УБД

Верховна Рада 8 листопада у першому читанні також ухвалила законопроєкт №9681 про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.

Депутати запропонували скоротити терміни отримання статусу УБД до 6 днів. Крім того, пропонують запровадити електронну процедуру його отримання. Ще одна пропозиція полягає у тому, що підставою для отримання статусу учасника бойових дій був бойовий наказ командира, який направив бійця на бойове завдання.

Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважатимуть момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.