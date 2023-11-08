У законопроєкті пропонується скоротити терміни отримання статусу УБД до шести днів та запровадити електронну процедуру його набуття. Також документ пропонує, щоб підставою для отримання статусу учасника бойових дій був бойовий наказ командира, який направив бійця на бойове завдання.

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Спрощена процедура

Зазначається, що протягом трьох днів після виконання завдання командир має направити такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Там упродовж трьох днів повинні оформити електронну особову картку, що містить унікальний персональний електронний ідентифікатор особи учасника бойових дій (QR-код).

Персональний електронний ідентифікатор учасника бойових дій показують для підтвердження права на користування гарантіями, передбаченими для учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

Реєстр може надіслати також паперовий документ за бажанням військового. Зауважують, що персональний електронний ідентифікатор і посвідчення учасника бойових дій мають однакову юридичну силу.

Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.

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