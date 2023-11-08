В законопроекте предлагается сократить сроки получения статуса УБД до шести дней и ввести электронную процедуру его получения. Также документ предлагает, чтобы основанием для получения статуса участника боевых действий был боевой приказ командира, который направил бойца на боевое задание.

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Упрощенная процедура

Отмечается, что в течение трех дней после выполнения задания командир должен направить такой приказ в электронном или бумажном виде в Единый государственный реестр ветеранов войны. Там в течение трех дней должны оформить электронную карту, содержащую уникальный персональный электронный идентификатор лица участника боевых действий (QR-код).

Персональный электронный идентификатор участника боевых действий показывают для подтверждения права на пользование гарантиями, предусмотренными для участников боевых действий и членов их семей.

Реестр может отправить также бумажный документ по желанию военного. Отмечают, что персональный электронный идентификатор и удостоверение участника боевых действий обладают одинаковой юридической силой.

Моментом обретения статуса участника боевых действий считается момент создания личной электронной карты участника боевых действий.

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