Залишає простір для маневру: наскільки результативний візит Макрона до Китаю

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон зустрілися з главою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Деякі ЗМІ наполягають, що цей візит став провалом французького лідера.

Однак це не зовсім так. Публічно ми почули приблизно те, чого й очікували: Китай відданий мирному шляху врегулювання "української кризи", він закликає до стриманості й наполягає, щоб сторони сіли за стіл перемовин. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Нічого не змінилося

Більш агресивних заяв з боку Китаю не лунало. Відомо, що раніше він дозволяв собі значно жорсткіше реагувати на позицію США, Канади й подекуди ЄС.

Тут було помітно, що китайська сторона зробила велику ставку на цей візит, тому що вони хочуть почати заново налагоджувати взаємини з Європейським Союзом. І вони розуміють, що починати це з конфлікту буде не дуже правильно,

– говорить Рейтерович.

Особливо з огляду на те, що Франція активно змагається за лідерство у Європейському Союзі з тією ж Німеччиною. Це не відкрита боротьба, вона нормальна з точки зорі політичних й демократичних процедур, але вона є.

"Китай, звичайно, це розуміє і намагається якимось чином використати на свою користь. Ми не побачили серйозного провалу. Водночас не можна сказати що позиція Китаю щодо України та війни, яку веде Росія, змінилася", – підкреслив політолог.

Цього не відбулося ні на публічному рівні, ні під час перемовин, які залишилися за кадром. Але те, що Китай не хитнуло більше в бік Росії, можна розглядати як певний успіх.

Ба більше, ще до візиту Емануель Макрон, Урсула Фон дер Ляйєн та Джозеп Боррель зробили декілька важливих натяків Китаю. Річ у тім, що китайська постковідна економіка перебуває не на тому рівні розвитку, на який вони сподіваються. Китайцям вкрай потрібно продовжувати налагоджувати відносини з ЄС й виходити на європейські ринки.

Їм прямо сказали: "Якщо ви хочете це робити (налагоджувати відносини з ЄС – 24 Канал), це можливо лише тоді, коли буде вирішена з одного боку глобальна світова проблема, з іншого європейська – російсько-українська війна,

– пояснив Ігор Рейтерович.

Поки триватиме війна, і Росія намагатиметься реалізувати свої інтереси, які суперечать усьому тому, на чому заснований Європейський Союз, говорити про нормальну економіку, торгівлю і взаємовідносини з Китаєм буде достатньо складано.

"Чи почули це в Китаї? Найближчими декількома місяцями ми побачимо, як змінюватиметься їхня політика на європейському континенті", – стверджує політолог.

Припускають, що Сі Цзіньпін найближчим часом може зробити турне Європою, щоб поспілкуватися з європейськими лідерами, побачити, що відбувається у Європі і як на ті чи інші процеси впливає російсько-українська війна. Сформувати загальну картинку, а не лише те, що він бачив у Росії і те, що йому приносять служби, які займаються зовнішньою розвідкою та аналізом міжнародних відносин.

За словами Рейтеровича, візит залишає простір для подальшого маневру – для Китаю, для ЄС і конкретно для Франції.

"Не забуваймо, що Макрон передовсім представляв свою країну, намагався забезпечити свої інтереси, а вже потім спілкувався щодо деяких питань від імені всього союзу і казав, що ця позиція є консолідованою і вона не зміниться найближчим часом", – акцентував Ігор Рейтерович.

Хто кого переграв

Аналітики звернули увагу на те, як зустрічали Макрона. Кажуть, що Сі побачив у ньому саме того європейського лідера, з яким можна вести розмову щодо того як будуть вибудовуватися відносини Європи з Китаєм і, можливо, навіть за допомогою французького лідера вбити клин між ЄС та США.

Своєю чергою у Єлисейському палаці казали, що Макрон ставить перед собою завдання перетягнути Сі Цзіньпіна на бік добра, тобто Заходу. Він хотів переконати очільника КНР менше співпрацювати з Путіним.

Сі Цзіньпіна, на жаль, не перетягнули на бік світла. Ми не можемо говорити, що він повністю на боці Росії. Китай залишився у сутінках. Цю гру вони гратимуть дуже довго, тому що вона їм сьогодні просто вигідна,

– вважає політолог.

Водночас, переконаний він, Китаю не вдасться перетягнути Францію на свій бік в контексті протистояння США. Деякі експерти зауважували, що між країнами ледь не "антиамериканський союз" почав формуватися. На думку Рейтеровича, така думка є хибною, тому що:

Франція у цьому не зацікавлена, Країна не має таких можливостей і ресурсів; Це не відповідає загальному позиціюванню в ЄС.

Одна справа претендувати на лідерство у ЄС, де треба враховувати інтереси та позиції інших, інша справа – коли ти дієш сам по собі.

Але Макрон далеко не Шарль де Голль, і уявити, що він поведе країну окремим шляхом, вийде з НАТО і почне відроджувати велич Франції, дуже складно. Це зовсім інший тип особистості, і політика зараз зовсім інша,

– запевняє Рейтерович.

У нього було завдання максимально прозондувати можливість співпраці з Китаєм, бажано в чомусь змінити позицію щодо Росії, паралельно вирішити частину французьких питань.

"Ніхто нікого не переграв і не перетягнув на свій бік. Але китайці дуже хитро вчинили. І військові, які зустрічали, і увесь цей неоімперський символізм лестили Макрону. При тому, що Франція є дуже демократичною країною, але деякі елементи свого імперського минулого зберігаються до сьогодні. Напевно, Макрону цей візит сподобався", – відзначив політолог.

Отже, кардинальних змін після цього візиту не відбулося. Сторони просто дізналися більше одна про одну і чіткіше зрозуміли, хто на яких позиціях стоїть. "І хто готовий чи не готовий в перспективі їх не те що змінювати, а певною мірою корегувати", – підсумував політолог.

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