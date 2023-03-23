Один з представників адміністрації Байдена заявив, що США побоюються бути загнаними в кут через "мирний план" Китаю. До того ж американські чиновники публічно висловлювали глибокий скептицизм щодо ідеї КНР.

До речі Білий дім застеріг Сі Цзіньпіна від схвалення запропонованого Путіним "мирного плану"

Що у США кажуть про "мирний план" Китаю

Посадовці США заявляють, що заклик Китаю до припинення вогню винагородить вторгнення Москви, закріпивши територіальні здобутки російських терористів. Незалежно від заяв Вашингтона, відмова від цього плану може дозволити Китаю стверджувати іншим націям, які втомилися від війни і економічної шкоди, що Вашингтон нібито не зацікавлений у мирі.

Співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бонні Лін вважає, якщо Вашингтон ігноруватиме це питання, то Китай посилить повідомлення про те, що США виступають проти припинення вогню та закінчення війни.

Існує багато способів, за допомогою яких Китай намагатиметься висвітлити результати китайсько-російської зустрічі таким чином, щоб представити США у негативному світлі,

– зазначила Лін.

Дебати стосовно "мирного плану" Китаю показують лише одну з багатьох незручних реалій, які приніс візит лідера КНР Сі Цзіньпіна до Путіна. У такий спосіб Китай та Росія пообіцяли ще більше поглибити партнерство.

Зауважимо, що Китай відмовився від санкцій проти країни-агресорки через партнерство його компаній з Росією, купував нафту в іранського режиму всупереч вимогам Заходу і допоміг організувати дипломатичну розрядку між Саудівською Аравією та Іраном.

Що входить до "мирного плану" Китаю

Китайська сторона пропонує:

відмовитися від забезпечення безпеки однієї країни, користуючись з інших;

відновити прямий діалог Києва та Москви;

поважати суверенітет країн;

відновити мирні переговори;

вирішити гуманітарну кризу;

захистити цивільних та військовополонених;

забезпечити безпеку АЕС;

зменшити стратегічні ризики;

сприяти експорту зерна;

припинити впровадження "односторонніх санкцій";

підтримувати стабільність промислових ланцюгів та ланцюгів поставок;

сприяти післявоєнній відбудові.

Окрім цього, постпред Китаю в ООН закликав припинити надавати зброю Україні.