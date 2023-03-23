Один из представителей администрации Байдена заявил, что США опасаются быть загнанными в угол из-за "мирного плана" Китая. К тому же американские чиновники публично выражали глубокий скептицизм по поводу идеи КНР.

Кстати Белый дом предостерег Си Цзиньпина от одобрения предложенного Путиным "мирного плана"

Что в США говорят о "мирном плане" Китая

Чиновники США заявляют, что призыв Китая к прекращению огня вознаградит вторжение Москвы, закрепив территориальные достижения российских террористов. Независимо от заявлений Вашингтона, отказ от этого плана может позволить Китаю утверждать другим нациям, уставшим от войны и экономического ущерба, что Вашингтон якобы не заинтересован в мире.

Сотрудница Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин считает, что если Вашингтон будет игнорировать этот вопрос, то Китай усилит сообщение о том, что США выступают против прекращения огня и окончания войны.

Существует много способов, с помощью которых Китай будет пытаться осветить результаты китайско-российской встречи таким образом, чтобы представить США в негативном свете,

– отметила Лин.

Дебаты по поводу "мирного плана" Китая показывают лишь одну из многих неудобных реалий, которые принес визит лидера КНР Си Цзиньпина к Путину. Таким образом, Китай и Россия пообещали еще больше углубить партнерство.

Отметим, что Китай отказался от санкций против страны-агрессора из-за партнерства его компаний с Россией, покупал нефть у иранского режима вопреки требованиям Запада и помог организовать дипломатическую разрядку между Саудовской Аравией и Ираном.

Что входит в "мирный план" Китая

Китайская сторона предлагает:

отказаться от обеспечения безопасности одной страны за счет других;

возобновить прямой диалог Киева и Москвы;

уважать суверенитет стран;

возобновить мирные переговоры;

разрешить гуманитарный кризис;

защитить гражданских и военнопленных;

обеспечить безопасность АЭС;

снизить стратегические риски;

способствовать экспорту зерна;

прекратить внедрение "односторонних санкций";

поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок;

способствовать послевоенному восстановлению.

Кроме того, постпред Китая в ООН призвал прекратить предоставлять оружие Украине.