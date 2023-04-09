Оставляет простор для маневра: насколько результативен визит Макрона в Китай

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине. Некоторые СМИ настаивают на том, что этот визит стал провалом французского лидера.

Однако это не совсем так. Публично мы услышали примерно то, чего и ожидали: Китай предан мирному пути урегулирование "украинского кризиса", он призывает к сдержанности и настаивает, чтобы стороны сели за стол переговоров. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Ничего не изменилось

Более агрессивных заявлений со стороны Китая не звучало. Известно, что раньше он позволял себе более жестко реагировать на позицию США, Канады и местами ЕС.

Здесь было заметно, что китайская сторона сделала большую ставку на этот визит, потому что они хотят начать заново налаживать отношения с Европейским Союзом. И они понимают, что начинать это с конфликта будет не очень правильно,

– говорит Рейтерович.

Особенно учитывая, что Франция активно борется за лидерство в Европейском Союзе с той же Германией. Это не открытая борьба, она нормальна с точки зрения политических и демократических процедур, но она есть.

"Китай, конечно, это понимает и пытается каким-то образом использовать в свою пользу. Мы не увидели серьезного провала. В то же время нельзя сказать, что позиция Китая относительно Украины и войны, которую ведет Россия, изменилась", – подчеркнул политолог.

Этого не произошло ни на публичном уровне, ни во время оставшихся за кадром переговоров. Но то, что Китай не пошатнуло больше в сторону России, можно рассматривать как определенный успех.

Более того, еще до визита Эмануэль Макрон, Урсула Фон дер Ляйен и Джозеп Боррель сделали несколько важных намеков Китаю. Дело в том, что китайская постководная экономика находится не на том уровне развития, на который они надеются. Китайцам предстоит продолжать налаживать отношения с ЕС и выходить на европейские рынки.

Им прямо сказали: "Если вы хотите это делать (налаживать отношения с ЕС – 24 Канал), это возможно только тогда, когда будет решена с одной стороны глобальная мировая проблема, с другой европейская – российско-украинская война,

– объяснил Игорь Рейтерович.

Пока будет продолжаться война, и Россия будет пытаться реализовать свои интересы, противоречащие всему тому, на чем основан Европейский Союз, говорить о нормальной экономике, торговле и взаимоотношениях с Китаем будет достаточно сложно.

"Услышали ли это в Китае? В ближайшие несколько месяцев мы увидим, как будет меняться их политика на европейском континенте", – утверждает политолог.

Предполагают, что Си Цзиньпин в ближайшее время может совершить турне по Европе, чтобы пообщаться с европейскими лидерами, увидеть, что происходит в Европе и как на те или иные процессы влияет российско-украинская война. Сформировать общую картинку, а не только то, что он видел в России, и то, что ему приносят службы, занимающиеся внешней разведкой и анализом международных отношений.

По словам Рейтеровича, визит оставляет простор для дальнейшего маневра – для Китая, для ЕС и конкретно для Франции.

"Не будем забывать, что Макрон прежде всего представлял свою страну, пытался обеспечить свои интересы, а уже потом общался по некоторым вопросам от имени всего союза и говорил, что эта позиция консолидирована и она не изменится в ближайшее время", – акцентировал Игорь Рейтерович.

Кто кого переиграл

Аналитики обратили внимание на то, как встречали Макрона. Говорят, что Си увидел в нем именно того европейского лидера, с которым можно вести разговор о том, как будут выстраиваться отношения Европы с Китаем и, возможно, даже с помощью французского лидера вбить клин между ЕС и США.

В свою очередь в Елисейском дворце говорили, что Макрон ставит перед собой задачу перетащить Си Цзиньпина на сторону добра, то есть Запада. Он хотел убедить главу КНР меньше сотрудничать с Владимиром Путиным.

Си Цзиньпина, к сожалению, не перетащили на бок света. Мы не можем говорить, что он целиком на стороне России. Китай остался в сумерках. Эту игру они будут играть очень долго, потому что она им сегодня просто выгодна,

– считает политолог.

В то же время, уверен он, Китаю не удастся перетащить Францию на свою сторону в контексте противостояния США. Некоторые эксперты предостерегали, что между странами чуть ли не "антиамериканский союз" начал формироваться. По мнению Рейтеровича, такое мнение ошибочно, потому что:

Франция в этом не заинтересована, У страны нет таких возможностей и ресурсов; Это не соответствует общей позиции в ЕС.

Одно дело претендовать на лидерство в ЕС, где нужно учитывать интересы и позиции других, другое – когда ты действуешь сам по себе.

Но Макрон далеко не Шарль де Голль, и вообразить, что он поведет страну отдельным путем, выйдет из НАТО и начнет возрождать величие Франции, очень сложно. Это совсем другой тип личности, и политика сейчас совсем другая,

– уверяет Рейтерович.

У него была задача максимально прозондировать возможность сотрудничества с Китаем, желательно в чем-то изменить позицию по отношению к России, параллельно решить часть французских вопросов.

"Никто никого не переиграл и не перетащил на свою сторону. Но китайцы очень хитро поступили. И встречавшие военные, и весь этот неоимперский символизм льстили Макрону. При том, что Франция является очень демократической страной, но некоторые элементы своего имперского прошлого сохраняются до сегодня. Наверное, Макрону этот визит понравился", – отметил политолог.

Следовательно, кардинальных перемен после этого визита не произошло. Стороны просто узнали больше друг о друге и более четко поняли, кто на каких позициях стоит. "И кто готов или не готов в перспективе их не то что менять, а в определенной степени корректировать", – подытожил политолог.

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