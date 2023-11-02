Потрібно змінити тактику війни: як стаття Залужного може вплинути на Захід
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці в авторитетному виданні The Economist, зазначив, що зброї, яку надає Захід, достатньо для підтримки України у війні, але її недостатньо, щоб дозволити перемогти Росію.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що Валерій Залужний напевно мав на увазі, що Україна потребує новітні види озброєння та має застосовувати нові методи вирішення питань щодо визволення територій.
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Яка зброя та засоби потрібні ЗСУ
Українським силам для досягнення своєї мети у війні потрібне сучасне озброєння у певні кількості.
- Це ракети ATACMS, але не одиниці, а сотні. Так само й ракети Storm Shadow/SCALP-EG, ще краще TAURUS.
- Також потрібні реактивні системи, радіолокаційні системи. І системи розмінування, але не тактичного рівня або мінерами, а сучасні, які розміновують десятки квадратних кілометрів одразу.
- Необхідні радіолокаційні системи, які створюють потужний електронні поля проти дронів, не пускаючи їх на територію України, проти ракет, що дезорієнтують ворожі системи наведення у вогневих засобах.
"Це вже інноваційна модель війни, яка б дійсно дала б Україні переваги. Наші західні союзники мають все це, але поки немає політичної волі, щоб поставити це озброєння п'ятого покоління та в достатній кількості Україні. Маючи такі засоби, у нас були б суттєві переваги над ворогом, а не рівновага", – пояснив генерал армії.
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Клас ведення нової війни
Також потрібно змінити тактику війни, впевнений Маломуж, і це не тільки оборона та нищення резервів ворога, хоча й це важливий фактор. Насамперед це проведення нестандартних стратегічно-наступальних операцій та підготування потужних системних ударів по всіх ворожих резервах в глибоких тилах – по аеродромах, пускових установках, по складах, по штабах.
Також важливо задіяти одномоментно всі Сили спеціальних операцій з тилів та з флангів в оперативно вигідних напрямках – зокрема Кримській міст, всі логістичні шляхи.
"Тоді ворог губиться та тікає в паніці. Оце клас ведення нової війни з новітніми засобами та способами безпосередньо на рівні командування. Валерій Залужний напевно так бачить ситуацію і повинен виконати такі завдання", – зазначив Микола Маломуж.
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Більше про заяви Валерія Залужного
- У поважному виданні The Economist вийшла колонка головнокомандувача ЗСУ щодо теперішньої ситуації на фронті та подальших кроків, які мають привести Україну до перемоги у війні.
- Насамперед Залужний визнав помилку, коли припускав, що Росія після жахливих втрат припинить бойові дії в Україні. Росія ж втративши щонайменше 150 тисяч людей, мала б "зупинили війну". Але він вкотре переконався, що для неї "людське життя нічого не варте".
- Також він пояснив, як відбувався контрнаступ ЗСУ. За планами українські сили мали за чотири місяці "дійти до Криму". Однак вони загрузли на мінних полях, а зброя західних союзників потрапила під удари ворога.
- Водночас Залужний окреслив 5 пріоритетів, які дозволять ЗСУ не допустити позиційної війни: перевага в повітрі, яка дозволить проводити масштабні наземні операції; контрбатарейна боротьба, але вдосконалена – в цьому сенсі ЗСУ має отримувати більший доступ до розвідданих союзників; радіоелектронна боротьба; системи розмінування, їх потрібно більше від партнерів; Збройним Силам потрібно нарощувати резерви.
- Зараз війна, як зазначив Залужний, переходить на "новий етап". Війна стає "позиційною", війною "статичного та виснажливого бою" – "як у Першій світовій війні". Така ситуація "піде на користь Росії" та сприяє відновленню її ресурсів. А це "загрожуватиме Збройним Силам України та самій державі".