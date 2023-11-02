Валерій Залужний розповів у інтерв'ю, що Кремль вже втратив на війні в Україні кількість літаків, яка орієнтовно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії.

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Що відомо про авіацію ворога

Український генерал розповів, що вороги втратили на війні в Україні гелікоптерів орієнтовно на 13 полків (бригад) армійської авіації. Водночас втрати засобів ППО ворога перевищують 550 одиниць.

Не дивлячись на такі втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ та є одним із ключових факторів, який трансформує характер воєнних дій у позиційну форму,

– заявив Валерій Залужний.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, ворог не відчуває себе спокійно в українському небі, хоч має перевагу в кількості літаків та гелікоптерів.

"За різними оцінками, на кінець 2023 року противник може наростити кількість авіації до 8 змішаних авіаційних дивізій, тому на цю обставину слід звернути особливу увагу. Але, попри суттєву кількісно-якісну перевагу противника в авіації та засобах ППО, він не може конвертувати її в повне панування у повітрі завдяки вдалій роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу", – пояснив Залужний.

Генерал додав, що в російських загарбників на перший план виходять безпілотники, які перебрали на себе значну частку завдань авіації. Серед іншого, вони здійснюють розвідку та вражають з повітря.

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