Валерий Залужный рассказал в интервью, что Кремль уже потерял на войне в Украине количество самолетов, которое ориентировочно соответствует численности авиации одной воздушной армии.
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Что известно об авиации врага
Украинский генерал рассказал, что враги потеряли на войне в Украине вертолетов ориентировочно на 13 полков (бригад) армейской авиации. В то же время, потери средств ПВО врага превышают 550 единиц.
Несмотря на такие потери, на сегодня противник продолжает удерживать существенное преимущество в воздухе, что затрудняет продвижение наших войск и является одним из ключевых факторов, который трансформирует характер военных действий в позиционную форму,
– заявил Валерий Залужный.
По словам Главнокомандующего ВСУ, враг не чувствует себя спокойно в украинском небе, хотя имеет преимущество в количестве самолетов и вертолетов.
"По разным оценкам, к концу 2023 года противник может нарастить количество авиации до 8 смешанных авиационных дивизий, поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание. Но, несмотря на существенное количественно-качественное преимущество противника в авиации и средствах ПВО, он не может конвертировать его в полное господство в воздухе благодаря удачной работе наших подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, постоянно увеличивающих счет пораженных средств воздушного нападения", – объяснил Залужный.
Генерал добавил, что у российских захватчиков на первый план выходят беспилотники, которые взяли на себя значительную часть задач авиации. Среди прочего они осуществляют разведку и поражают из воздуха.
Недавние заявления Залужного о войне
- Валерий Залужный рассказал, что война заходит в тупик. Чтобы выйти из него, нужно искать новые решения. Среди прочего привлекать людей к борьбе с врагом, однако ценить их жизнь.
- Также Главнокомандующий ВСУ объяснил, что для победы Украины нужно искать технологические решения. В частности, развивать производство: инновационных беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских комплексов, роботизированного оборудования для разминирования.
- Более того, генерал рассказал, что нужно наращивать резервы. По его словам, следует расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Кроме того, Украина вводит "боевую стажировку", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки.