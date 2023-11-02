Валерий Залужный рассказал в интервью, что Кремль уже потерял на войне в Украине количество самолетов, которое ориентировочно соответствует численности авиации одной воздушной армии.

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Что известно об авиации врага

Украинский генерал рассказал, что враги потеряли на войне в Украине вертолетов ориентировочно на 13 полков (бригад) армейской авиации. В то же время, потери средств ПВО врага превышают 550 единиц.

Несмотря на такие потери, на сегодня противник продолжает удерживать существенное преимущество в воздухе, что затрудняет продвижение наших войск и является одним из ключевых факторов, который трансформирует характер военных действий в позиционную форму,

– заявил Валерий Залужный.

По словам Главнокомандующего ВСУ, враг не чувствует себя спокойно в украинском небе, хотя имеет преимущество в количестве самолетов и вертолетов.

"По разным оценкам, к концу 2023 года противник может нарастить количество авиации до 8 смешанных авиационных дивизий, поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание. Но, несмотря на существенное количественно-качественное преимущество противника в авиации и средствах ПВО, он не может конвертировать его в полное господство в воздухе благодаря удачной работе наших подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, постоянно увеличивающих счет пораженных средств воздушного нападения", – объяснил Залужный.

Генерал добавил, что у российских захватчиков на первый план выходят беспилотники, которые взяли на себя значительную часть задач авиации. Среди прочего они осуществляют разведку и поражают из воздуха.

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