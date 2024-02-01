Залужний розповів про нові операції з відмовою від стереотипного мислення

Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний написав нову статтю. Текст було написано ще до нових чуток про його звільнення. Матеріал має назву "Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: в боротьбі за ініціативу".

Стаття логічно продовжує попередню, в якій ішлося про глухий кут на фронті та небезпеки позиційної війни. Зараз Головком не тільки окреслив проблеми, а й запропонував шляхи їх вирішення. Нову статтю Залужного про філософію війни переказує 24 Канал.

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Як воєначальник може перемогти противника: думка Залужного

Майже вісімдесят років відділяють нас від останніх битв Другої світової війни, яка стала основою стратегічного бачення воєн кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століття. Незважаючи на шалений розвиток озброєння та військової техніки, а саме: авіації, ракет та космічних засобів, розвиток зв'язку та РЕБ, стратегія перемоги полягала у знищенні супротивника та захопленні або звільненні території. При цьому форми і способи, якими це досягалося, безпосередньо залежали від рівня розвитку озброєння та військової техніки, що використовувалась,

– такими словами починається стаття Залужного.

На думку головкома, воєначальник має готуватися до майбутньої війни, спробувавши передбачити ту обстановку війни, яка буде на початок воєнних дій. Це дасть змогу "витримати удар та дати гідну відсіч ворогу, знекровити його ударні угруповання й тим самим виграти час для перехоплення ініціативи".

Але це не головне.

Основна задача воєначальника – "вчасно з'ясувати вимоги, які висуває війна, що пов'язані з розвитком технічного прогресу".

"Для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дозволить вже в нових умовах віднайти шлях до Перемоги", – пише Залужний.

Звісно, не йдеться про те, щоб повністю відкинути наявні доктрини. Мова про те, щоб розуміти: ці доктрини будуть постійно змінюватися і сповнюватися нового змісту. А от принципи оперативного мистецтва незмінні.

"Найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги", – вважає головком.

Новий дизайн операцій і нова філософія бойових дій: що пропонує Залужний

"Необхідно створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей, який буде ґрунтуватися не лише на просторово-часових показниках воєнних (бойових) дій, а й переважно на створенні вирішальних умов та досягненні відповідних ефектів, які сприятимуть реалізації мети операції", – упевнений генерал.

Такими вирішальними умовами є досягнення абсолютної переваги в повітрі, позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії, підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності ворожих військ, безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості, позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля.

Та щоб досягнути цих умов, потрібні зміни. Воювати по-старому вже не виходить. Окрему увагу слід присвятити створенню цифрового поля, контролю за радіоелектронною обстановкою, комбінованим ударним безпілотним та кіберзасобам і логістиці. ЗСУ вже почали цю роботу.

Іще на Росію можна вплинути низкою операцій:

зниження економічного потенціалу противника;

повна ізоляція та виснаження;

роботизована пошуково-ударна операція;

роботизована операція з контролю кризового району;

психологічна операція ударними засобами;

оборонна технологічна безконтактна операція.

Це буде ефективним, якщо державні інституції реагуватимуть на зміни гнучко та швидко. І це все сформує абсолютно нову філософію підготовки і ведення бойових дій.

Головком звертає увагу, що раніше підхід до планування та ведення оборонних, наступальних та стабілізаційних операцій був зазвичай лінійним та шаблонним. Це потрібно змінити.

Треба створити нову державну систему

Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння, до якої належатимуть підсистеми:

розробки та наукового супроводу;

виробництва та обслуговування;

підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду;

застосування військ (сил);

гнучкого фінансування;

логістики.

Таку систему можна створити за п'ять місяців, вважає Залужний. За цей час з'являться та укомплектуються відповідні організаційні структури, підготують персонал і забезпечать ресурсами, створять необхідну інфраструктуру та логістику, розроблять доктринальну базу.

У 2024 році потрібно основні зусилля зосередити на створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами та впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.