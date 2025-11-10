"Будь-що менше буде зрадою": Залужний сказав, яке закінчення війни справедливе

Колишній головнокомандувач і нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний виклав свої думки про завершення війни. Мова про те, який фінал війни буде справедливим для України.

Про що йдеться в новій статті Залужного?

Валерій Залужний випустив колонку "Слова – це зброя". Генерал довго аналізує російський стиль дипломатії, називаючи його радянським і порівнюючи Лаврова з діячами епохи СРСР.

Росіяни спеціально розводять балачки, щоб затуманити правду та підмінити поняття. В них "немає повноважень на компроміс", вони просто тягнуть час. Тому Залужний підкреслює: ще одна година, витрачена на "перемовини", ніби забрана в боротьби за свободу. Миру на російських умовах не може бути.

Україна не відкидає мир. Ми відкидаємо капітуляцію, замасковану під мир. Справедливе врегулювання має відновити нашу територіальну цілісність, забезпечити відповідальність за військові злочини та гарантувати, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу,

– написав він.

Колишній головком наголосив, що наша держава прагне відновити справедливість.

Україна буде боротися на всіх фронтах – військовому, політичному та дипломатичному – доки не буде відновлено справедливість і безпеку. Ми не дозволимо, щоб виснаження замінило переконання або щоб брехня підірвала правду. Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості наших цілей: мир через перемогу, а не ілюзію,

– акцентував Залужний.

Що ще писав Залужний?