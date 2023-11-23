Запаморочливий ядерний покер: у яку гру грають великі держави

Відвертий ядерний шантаж став одним із центральних інструментів російської зовнішньої політики ще з 2015 року. Тоді Ніколай Патрушев розробив військову доктрину про превентивний ядерний удар. Хоч її так і не схвалили, це стало приводом для шантажу.

Шантаж був багаторівневий, розгалужений, креативний.

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Два пояснення поведінки Путіна

Головним у ньому був російський президент Владімір Путін, а асистував йому хор виконавців від радіоактивно попелястого Дмітрія Кісєльова до Владіміра Жириновського, від директора Московського Центру Карнегі Дмітрія Треніна, який вкрадливо попереджав західних колег, у відповідь на які кроки Заходу росіяни застосують тактичну ядерну зброю, до незрівнянної пані Семенович з її унікальними "Іскандерами".

Коли глава ядерної держави демонстративно підкреслює свою готовність використовувати ядерну зброю для вирішення якогось локального геополітичного завдання, то може бути лише два пояснення такої поведінки.

Перше – він фанатик, який дійсно готовий знищити мільйони людей і загинути в результаті удару у відповідь сам і разом з мільйонами своїх громадян. Для росіян, як він казав, на світі і смерть чудова.

Другий варіант насправді набагато ближчий до істини. Путін – авантюрний гравець не без шаленства, але й в жодному разі не шахід.

Ядерний шантажист – це терорист, який не збирається вмирати. Шантажист загрожує застосувати ядерну зброю, розраховуючи, що інша сторона, що має не менше ядерної зброї, жахнеться перспективи загибелі мільйонів людей, поступиться у конкретному конфлікті та заплатить йому потрібну політичну ціну.

У будь-якому випадку це абсолютно безвідповідальна поведінка, що свідчить про девіантну свідомість персонажа. Така людина в однокроковій досяжності ядерної кнопки небезпечна і для своєї країни, і для людства.

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Водночас подібний шантаж став для Путіна звичним стилем поведінки. Поява на світовій арені такого персонажа змусила переглянути низку усталених положень ядерної стратегії.

Ядерна зброя запобігала потенційним ескалаціям

Понад півстоліття вважалося само собою зрозумілим, що у сфері ядерних озброєнь СРСР (Росія) та США перебувають у межах доктрини взаємного гарантованого знищення. Повномасштабна ядерна війна призвела б до загальної загибелі, тому їй хотіли запобігти. Ба більше, наявність ядерної зброї запобігала й конвенційній війні між двома суперядерними державами.

Президенти та генеральні секретарі чудово пам'ятали досвід 1962 року і навіть у дуже гострих конфліктах поводилися стримано. Вони розуміли, що військова ескалація може привести їх до ядерного зіткнення.

Радянський Союз мав конвенційну перевагу на європейському потенційному ТВД, але наявність у Заходу ядерної зброї утримувала його від спокуси використати цю перевагу. Тим більше, що офіційна військова доктрина НАТО недвозначно попереджала, що у разі масштабного радянського наступу до Ла-Маншу, НАТО буде готове застосувати тактичну ядерну зброю.

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Зауважте, в обох випадках (НАТО в роки Холодної війни, Росія сьогодні) факт наявності ядерної зброї та загроза її застосування слабшою на конвенційному рівні стороною відіграє стабілізаційну роль, запобігає потенційній агресії.

Це ядерні шахи, які утримували мир між великими державами протягом багатьох десятиліть. Поки не з'явився новий гравець, який скинув шахівницю і запропонував Заходу пограти в запаморочливий ядерний покер.

Порядок денний для четвертої світової

У своїй знаменитій кримській (судетській) промові Путін втілив невиразні колективні геополітичні комплекси та фантазми російської політичної "еліти" у чіткі концепти: роз'єднана нація, збирання споконвічних земель, "русскій мір". Так було сформульовано порядок денний 3-ї світової війни. І це не порядок денний збереження статус-кво.

Навіть найскромніша практична реалізація амбіційної ідеї "збирання споконвічних російських земель" вимагатиме зміни державних кордонів щонайменше двох країн членів НАТО – Латвії та Естонії.

Жодна держава, жоден режим не піде на війну твердо переконаним, що він її програє. Вождь і його генеральний штаб повинні мати в голові якийсь стратегічний задум, реалізація якого, на їхню думку, призведе до перемоги.