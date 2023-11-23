Коли прикметник "найбоєздатніший" нічого не означає

Згідно з первинним планом, під час наступу 10 жовтня росіяни двома ешелонами мали оточити Авдіївку, тим самим створивши оптимальні умови для окупації міста до Нового року. Вони мали надати очільнику Кремля Владіміру Путіну "перемогу", яку б він згодував своїм споживачам інформаційного фаст-фуду. План провалився з тріском.

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У результаті Авдіївка почала тягнути ресурс з інших плацдармів, насамперед із луганського, зі складу групи військ "Центр". Фактично, під Авдіївку зараз перекинули найбоєздатнішу частину цієї групи військ, зокрема, майже в повному складі 2 гвардійська загальновійськова армія, 55 ОМСБр 41 загальновійськової армії, 239 танковий полк 90 танкової дивізії. Але окупантам цього не вистачило для того, щоб розв'язати питання з оточенням Авдіївки.

Воно й не дивно. Я неодноразово звертав увагу на те, що можна бути найбоєздатнішою бригадою, але це не означає – ефективною, бо ти просто найбоєздатніший порівняно з іншими.

В умовах відсутності у ворожих військах повної штатної комплектації, полк за своєю боєздатністю, ймовірно, можна порівняти з батальйоном. Хоча чому "ймовірно"? Так і є.

Крім того, нервозність командування окупантів у районі Авдіївки змушувала їх залучати не повноцінні частини та з'єднання, а кидати в бій окремі підрозділи.

Росіянам потрібна мобілізація, але до виборів – зась

Все це призвело до того, що до Нового Року поставлені Путіним завдання не будуть виконані. Прискорити цей процес можна лише шляхом насичення зони оперування додатковим ресурсом. Простіше кажучи – продовжувати тиснути кількістю. Але де її взяти?

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ГВ "Центр" виснажена і її навіть частково будуть посилювати підрозділами ГВ "Захід". Південь?

Але на Півдні в окупантів теж не все добре. Лівий берег беруть під себе Сили оборони України, продовжуючи розширювати плацдарми. Дорога першого рубежу з Олешок до Нової Каховки перерізана в кількох місцях, а над трасою 2206 нависає привид неминучого фізичного контролю.

Командування ГВ "Днєпр" поспіхом сформувало три тактичні групи для блокування СОУ в районі Козачих Лагерів та Кринків, а 70 мотострілецька дивізія та 7 десантно-штурмова дивізія у "режимі очікування". Причому нагадаю, що 7 ДШД повернули з Запорізької області для посилення ГВ "Днєпр". Хоча до того вона мала посилювати ГВ "Схід".

Безпосередньо із Запорізької області забрати когось буде складно, адже тоді послабиться сковуючий потенціал окупантів у клині, який забили СОУ у другу лінію оборони.

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Ось і спостерігається цікавий шпагат. Для взяття Авдіївки до Нового року окупантам потрібен ще ресурс. Взяти його ніби і є де, як-не-як у зоні бойових дій перебувають понад 400 тисяч окупантів, але якість не дає ефекту. А там, звідки забирають, виникає проблема ослаблення ділянки, яку потрібно компенсувати. Ресурсний глухий кут? І без його мобілізації не вирішити? Поки в Росії не пройдуть вибори, тема мобілізації – табу.

Ось і виникає фізичне явище, коли пресинг Сил оборони України на лівому березі Херсонської області та відчайдушне бажання росіян окупувати Авдіївку, створюють непередбачуваний натяг у російських військах, при якому десь та щось мусить затріщати.