Запитайте у "афганців", – Стефанчук пояснив окупантам, що чекає на них у найближчі 10 років

25 добу триває війна Росії проти України. ЗСУ чинять спротив, завдаючи значних втрат ворогу. І зовсім скоро Україна здобуде перемогу, а на російських "асвабадітєлій" чекає один сценарій.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вирішив пояснити російським військовим, що на них чекає у найближчі 10 років. Є одна фраза, яку вони чутимуть ще довго й нудно.

Стефанчук пояснив російським військовим, що чекає на них у найближчі 10 років

Так, голова ВРУ підкреслив, що вперше звертається до російських солдатів зрозумілою для них мовою. Очевидно, зробив він це тільки для того, аби до тих точно дійшло.

Російський солдат, пам'ятай, фраза: "Ми тебе туди не посилали" буде головною щодо тебе наступних пару десятків років від твоєї влади,

– заявив Стефанчук.

У випадку, якщо окупанти не вірять, радить запитати в "афганців" та інших "героїв визвольних воєн".

Повний текст допису Руслана Стефанчука у Фейсбук:

Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Русский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе в следующих пару десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн".

For the first time, I am addressing the Russian soldiers in their own understandable language. Russian soldier, remember – the phrase “We didn’t send you there” will be the main one in relation to you in the next couple of decades from your own authority. Still not convinced? Just ask the “Afghans” and other “heroes of the liberating wars”.