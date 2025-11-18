Олексію Чернишову обрали запобіжний захід

Увечері 17 листопада колишньому віцепрем'єр-міністру обрали запобіжний захід. Прокурори вважали, що Чернишов може переховуватися та впливати на свідків, а тому клопотали про тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в 55 мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію із зали суду.

Дивіться також Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці

Який запобіжний захід обрали Олексію Чернишову?

Його взяли під варту на 60 діб – до 16 січня. Альтернативою є внесення застави в 51,6 мільйона гривень.

Якщо за Чернишова внесуть заставу, він повинен буде дотримуватися низки зобов'язань, зокрема носити електронний браслет, здати паспорти, не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду та прибувати за кожною їхньою вимогою та викликом тощо.

САП просило арештувати Чернишова з можливістю вийти під заставу у 55 мільйонів гривень. Адже саме така сума незаконно набутих Чернишовим коштів фігурує у провадженні.



Чернишов у суді / Скриншот 24 Каналу

Як відбувалося засідання суду?

Воно тривало два дні – 17 і 18 листопада.

Прокурор розповів про кілька випадків, коли Чернишов отримував гроші. Зокрема від Олександра Цукермана.

Також обвинувачення наголосило, що на "плівках НАБУ" Чернишова називали "Че Гевара" та казали, що йому "красиві (купюри, – 24 Канал) шкода давати". А ще зрозуміло, що Чернишова посвячували не в усі деталі справи.

Іще згадували про те, що кошти передавала в тому числі дружина Чернишова Світлана – на плівках вона фігурує як "Професор". Світлана Чернишова зустрілася з Олександром Цукерманом у приватному медичному центрі, який належить Цукерману. Також фігуранти зідзвонювалися через WhatsApp, захищений наскрізним шифруванням, щоб інформацію не можна було перехопити. Дані про деякі дзвінки видаляли.

Загалом Чернишов, за даними слідства, з 11 лютого по 9 травня 2025 року отримав 55 мільйонів гривень, що значно перевищує його дохід. У серпні Чернишов подав декларацію, яка не відобразила його реальний майновий стан, а при звільненні подав виправлену декларацію. Тобто приховав понад мільйон.

За словами прокурора, Олексій Чернишов понад 50 разів виїжджав за кордон, має сина там і значні статки, а тому може втекти за межі України. Тож просив тримати колишнього чиновника під вартою.

Судячи з уривків розмов, зафіксованих на аудіозаписах, Чернишов і Цукерман можуть бути причетні до інших злочинних схем.



Олексій Чернишов у залі суду, навпроти – прокурор / Скриншот 24 Каналу

Також Чернишова пропонував узяти на поруки директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Олександр Савченко.

Адвокати просили про тимчасовий доступ до телефону. Їхня позиція – обвинувачення ґрунтується на записах розмов, а конкретних фактів злочину немає.

Чернишов не визнає провини

Він заявив, що не знайомий з більшістю фігурантів справи, "не бачив і не знає їх, не має їхніх контактів, не спілкується і не планує спілкуватися".

Я особисто не толерую будь-які корупційні прояви, незалежно від їхнього рівня. Я розумію, що ситуація з Енергоатомом – потужна інформаційна бомба. Я доєднуюся до всього засудження суспільства, яке лунає щодо цієї ситуації. Але, скажіть мені, будь ласка, який стосунок я маю до Енергоатома? Яким чином взагалі Чернишов має стосунок до цієї справи? Як він сюди долучений?

– висловився Чернишов.

Щодо "плівок Міндіча" колишній чиновник сказав, що хоче "отримати всі діалоги, повністю, не вирвані з контексту". І не впізнає себе на записах.

Ви знаєте, хто такий Че Гевара? Я – Чернишов,

– сказав він.

Чернишов про "плівки Міндіча": дивіться відео

Колишній посадовець стверджує, що відвідував об'єкт, який фігурує у справі, бо був запрошений на певний "інтелектуальний клуб". І запевняв, що не планує тікати з України.

Цікаво! В ГО "Центрі протидії корупції" інформують: "Зустрічі співробітників бек-офісу Міндіча з Чернишовим задля конспірації називали інтелектуальним клубом. 11 лютого цього року Чернишов отримав від фігурантів справи 227 тисяч доларів та 96 тисяч євро".

18 листопада Чернишов знову підкреслив, що ніде не переховується. Мовляв, якби хотів, то давно би вже втік.

Я живу в Україні і планую своє життя і роботу в цій країні,

– сказав він.

Також ексчиновник вкотре сказав, що не причетний до Енергоатому. Він засудив прояви корупції на будь-якому рівні та сказав, що буде щасливий допомогти розслідуванню.

В чому підозрюють Олексія Чернишова?