8 грудня, 12:44
2

У Запоріжжі прогриміло декілька вибухів

Діана Подзігун
Основні тези
  • У Запоріжжі вдруге за день 8 грудня оголосили повітряну тривогу через керовані авіаційні бомби.
  • Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя та населеному пункту області, внаслідок чого постраждали троє людей.

Росіяни продовжують атакувати Україну ракетами та безпілотниками. У Запоріжжі вже вдруге за день 8 грудня оголошують повітряну тривогу.

Про вибухи повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі? 

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав о 12:08. Повітряні Сили ЗСУ попередили, що у напрямку міста летять керовані авіаційні бомби. 

О 12:36 від начальника Запорізької ОВА надійшла інформація про вибухи у Запорізькій області. Через дві хвилини вибухи прогриміли вдруге. 

Федоров додав, що росіяни вдарили по об'єкту промислової інфраструктури Запоріжжя та по одному з населених пунктів області. За попередніми даними троє людей постраждали.

О 12:57 оголосили про відбій повітряної тривоги. 

Наразі інформація про наслідки обстрілу та постраждалих уточнюється. 

Де ще вдень 8 грудня чули вибухи?

  • Вранці 8 грудня Росія атакувала Сумщину керованими авіаційними бомбами.

  • В Сумській області та безпосередньо у місті мешканці чули звуки вибухів.

  • В ніч на 8 грудня ворог застосував БпЛА для атаки на Чернігівщину. Відомо, що у місті російський дрон вибухнув поблизу багатоповерхівки, чим спричинив загоряння газопроводу. Також вибуховою хвилею вибито вікна та двері у житловому будинку.

  • На Чернігівщині внаслідок удару постраждало 3 людей