У Запоріжжі прогриміло декілька вибухів
- У Запоріжжі вдруге за день 8 грудня оголосили повітряну тривогу через керовані авіаційні бомби.
- Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя та населеному пункту області, внаслідок чого постраждали троє людей.
Росіяни продовжують атакувати Україну ракетами та безпілотниками. У Запоріжжі вже вдруге за день 8 грудня оголошують повітряну тривогу.
Про вибухи повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Запоріжжі?
Сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав о 12:08. Повітряні Сили ЗСУ попередили, що у напрямку міста летять керовані авіаційні бомби.
О 12:36 від начальника Запорізької ОВА надійшла інформація про вибухи у Запорізькій області. Через дві хвилини вибухи прогриміли вдруге.
Федоров додав, що росіяни вдарили по об'єкту промислової інфраструктури Запоріжжя та по одному з населених пунктів області. За попередніми даними троє людей постраждали.
О 12:57 оголосили про відбій повітряної тривоги.
Наразі інформація про наслідки обстрілу та постраждалих уточнюється.
Де ще вдень 8 грудня чули вибухи?
Вранці 8 грудня Росія атакувала Сумщину керованими авіаційними бомбами.
В Сумській області та безпосередньо у місті мешканці чули звуки вибухів.
В ніч на 8 грудня ворог застосував БпЛА для атаки на Чернігівщину. Відомо, що у місті російський дрон вибухнув поблизу багатоповерхівки, чим спричинив загоряння газопроводу. Також вибуховою хвилею вибито вікна та двері у житловому будинку.
На Чернігівщині внаслідок удару постраждало 3 людей