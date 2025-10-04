Росія гатить з різної зброї: у Запоріжжі пролунали вибухи, область також під ударом
- У Запоріжжі та в області пролунали вибухи.
- Росія атакувала швидкісними цілями, КАБами та запустила "Шахеди".
У Запоріжжі увечері 4 жовтня чули вибухи. Про наслідки наразі не відомо.
Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Росія двічі вдарила по вокзалу в Шостці, місто без газу та води: все про атаку 4 жовтня
Що відомо про вибухи у Запоріжжі увечері 4 жовтня?
Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:58.
Тривогу оголосили о 22:25. Очільник ОВА Іван Федоров указав, що активна ворожа тактична авіація, є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
Повторні вибухи пролунали о 23:08 – цього разу в області.
Повітряні сили писали, що на Запорізьку область летять дві швидкісні цілі через Вільнянськ. А також КАБ на Оріхів.
Моніторингові канали передавали, що на Запоріжжі могли працювати російські розвідувальні БпЛА.
О 23:13 додалася і загроза від "Шахедів", про що повідомив Іван Федоров.
Про можливі наслідки обстрілу Запоріжжя поки не відомо.
Журналісти 24 Каналу в нашому телеграм-каналі збирають інформацію про вибухи, атаки та їхні наслідки.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Які регіони атакувала Росія 4 жовтня?
Передусім це Сумщина. Ворог цинічно обстріляв вокзал у Шостці. Володимир Зеленський заявив про десятки поранених.
Росія вкотре вдається до тактики подвійного удару. Коли на місце обстрілу приїздять рятувальники та починається евакуація людей, окупанти б'ють вдруге.
Пізніше в обстріляному вагоні виявили тіло чоловіка.
Шостка без газу, світла та води через цей і попередні удари. В місті діють графіки подачі води та працює понад 100 Пунктів незламності.