У Запоріжжі вибухи: ППО працює по БпЛА

Ударні дрони ворога дісталися Запоріжжя вночі 22 листопада. У місті чули вибухи.

Запорізька ОВА інформує про роботу ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" вкотре атакують Україну: куди летять дрони, і для яких областей є загроза

Що відомо про вибухи у Запоріжжі вночі 22 листопада?

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 02:40 вночі 22 листопада. Повітряні сили повідомили у соціальних мережах, що над містом помітили безпілотник російської армії.

Одразу очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що працює ППО. Місцеві почули вибухи. Повітряна ціль ворога намагалася загрожувати Вознесенському району міста.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?