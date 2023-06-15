Гаряча зупинка 5 реактора ЗАЕС: чому цей стан небезпечний

Після підриву Каховської ГЕС Україна намагається перевести Запорізьку атомну електростанцію в найбільш безпечний режим роботи. Однак окупанти перешкоджають цьому, бажаючи збільшити ризики для прилеглих до ЗАЕС територій.

Про це 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. На її думку, за певних обставин росіяни можуть використати ЗАЕС для шантажу України.

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Чому реактор ЗАЕС потрібно перевести в "холодний зупин"

Взимку "гаряча зупинка" енергоблоків була зумовлена тим, що вони мали виробляти пару для опалення Енергодара. Але із настанням весни потреба у цьому відпала.

10 лютого українське Держатомрегулювання розпорядилося перевести 5 та 6 енергоблоки в стан "холодного зупину". Але окупанти не дали виконати це розпорядження.

8 червня, на третій день після підриву Каховської ГЕС, український регулювальник видав аналогічне розпорядження, яке закликав негайно виконати.

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Як пояснила Кошарна, це переведення реактора у режим "холодного зупину" полягає в повільному зниженні температури першого контуру реактора до 70 °C. Це потребує близько 4 годин підготовки та 20 годин виконання, протягом якого температура реактора знижується зі швидкістю 15 °C на годину.

Режим "холодного зупину" АЕС є більш безпечним у кризових ситуаціях. У ньому ЗАЕС з моменту втрати зовнішнього електропостачання та води для охолодження реактора зможе працювати ще протягом 8 днів. Натомість у стані "гарячого зупину" аварія із радіаційними викидами може статися вже через 27 годин.

"На моє переконання, місія МАГАТЕ повинна проконтролювати, чи виконано розпорядження державного регулятора щодо переведення 5 енергоблока в режим холодної зупинки", – зазначила незалежна експертка з ядерної енергетики.

В жовтні 2022 року Владімір Путін видав "указ" про підпорядкування ЗАЕС Росії. Однак в цьому указі є пункт про те, що до 1 січня 2028 року діятимуть українські ліцензії на експлуатацію атомної станції та персонал.

В чому ризик "гарячої зупинки" реактора

Окупанти залишають реактор у гарячому стані задля шантажу, переконана Кошарна. Це остання козирна карта росіян, яку вони намагатимуться розігрувати.

Раніше окупанти безглуздими обстрілами пошкодили резервну лінію живлення ЗАЕС. Також на території атомної станції росіяни розмістили багато зброї, що створює додаткову небезпеку для її роботи.

"Є навіть імовірність, що вони могли замінувати шандор (балку, що стримує воду біля ЗАЕС – 24 Канал)", – переконана незалежна експертка з ядерної енергетики.

Враховуючи останній теракт на Каховській ГЕС, не можна виключати, що й при відступі з Енергодара окупанти можуть вдатися до чогось подібного. Можливі жертви серед цивільного населення окупантів не хвилюють.

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