Зараз інакший етап, – Лауда пояснила, чи змінилося ставлення до війни в Україні

Американський новинний сайт Axios повідомив, що увага інтернет-користувачів до війни в Україні знизилася у 22 рази. Проте це не означає байдужість людей до протистояння українців з російськими окупантами.

Про це 24 каналу розповіла Валерія Лауда – співзасновниця агенції медійного росту АБО. За її словами, суспільству не все одно на повномасштабну російсько-українську війну.

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Люди не збайдужіли, – Лаунда

Користувачі інтернету стали значно менше цікавитись війною в Україні. За даними платформи NewsWhip, увага значно знизилась, однак в агенції медійного росту АБО вважають, що це не означає, що зацікавленість падає, адже відбуваються достатньо логічні процеси.

Люди не втратили інтерес. Не збайдужіли. Не прийняли це як факт. Вони просто почали адаптовуватись,

– упевнена Лаунда.

Вона додала, що на початку повномасштабного наступу Росії люди постійно оновлювали новинну стрічку, бо про це постійно писали. По суті суспільство було просто паралізоване, бо стежило та намагалось зрозуміти, у якій реальності опинилось.

"Потім настає наступна фаза й ти розумієш, що треба щось робити. Хтось іде волонтерити. Хтось намагається зрозуміти, як йому евакуюватися. Це теж увага, пошук інформації й публікування її. Зараз ми на трохи інакшому етапі", – пояснила вона.

Співзасновниця агенції наголосила на тому, що люди не втратили інтерес, а почали орієнтуватись у ситуації. Мовляв, люди зрозуміли, що треба щось практично робити з фактом війни.

Валерія Лауда Співзасновниця агенції медійного росту АБО Умовно є якийсь підприємець. Йому треба рятувати свій бізнес зі сходу. Коли ти працюєш над цим процесом, то ти у цьому процесі. Переїздиш, налагоджуєш робочі речі й менше уваги тому, скільки ти опублікуєш, прочитаєш. Проте ти все одно ввечері заходиш і дивишся новини, переглядаючи стрічку у телеграмі.

Лаунда відзначила, що її агенція працює з невеликими містами та може апелювати тим фактом, що люди цікавляться війною, а на місцях інтерес не впав.

"У нас навіть показники у порівняні з березнем, коли була перша фаза, зросли. Не думаю, що впав інтерес. Люди почали більше розуміти, що відбувається й не потрібне вливання інформації кожні 10 хвилин. Вони починають розуміти, у якій реальності зараз живуть і якось рухатись", – підкреслила вона.

Інші опитування щодо війни: цікаві результати

Понад 6,2 мільйона біженців з України опинилися за кордоном з початку повномасштабної війни в Україні. Так, 64% респондентів розповіли, що отримували допомогу від державних органів тієї країни, у якій вони зупинилися, а ще 64% зізналися, що їм допомагали пересічні громадяни країни перебування.

Понад 4,8 мільйона українців втратили роботу з початку повномасштабної війни. Опитування НБУ показало, що найбільше втратили працівники у добувній промисловості та будівництві. Підприємства у сфері послуг, енергетиці, транспорті та торгівлі також поступово зменшують зарплати своїм працівникам на 10 – 60%.

Під час воєнного стану питання з нерухомістю стало "каменем спотикання". Згідно з даними сервісу оголошень, більша частина українців (понад 52%) прагнуть винайняти на кілька діб квартиру. Ще майже чверть надають перевагу проживанню в будинку. Для більшості прийнятна ціна за ніч не може перевищувати 500 гривень.

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