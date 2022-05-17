Зараз немає мови, що з Росії знімуть якісь санкції, – Квін

Війна Росії проти України загрожує продовольчою кризою всьому світу. Блокування українських портів може викликати голод у багатьох країнах.

Росія попри шалені втрати та загрозу краху економіки не збирається припиняти війну проти України. Злочин росіян має глобальні наслідки, тож цивілізований світ усіляко намагається стримати агресора.

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Санкцій з Росії не зніматимуть

Як розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу, санкції Америки та Європи мають великий вплив на Росію. На жаль, вони не змусили Путіна одразу відмовитися від нападу на Україну, але згодом вони таки змусять його припинити агресію та забрати свої війська з України. В іншому випадку економіку Росії очікує крах.

Стосовно зняття санкцій – нема мови, що якісь обмеження можуть бути зняті з Росії, і лише від поведінки Путіна залежить, чи знімуть з нього санкції. І цього не буде, якщо російські війська продовжать залишатися в Україні. Цього не буде, якщо агресія продовжиться,

– запевнила Квін.

Також вона додала, що зараз може йти мова лише про накладання нових санкцій на Росію, розгляд вже прийнятих обмежень взагалі не стоїть на порядку денному.

США активно працюють з ЄС та іншими країнами, що санкції на Росію наклав увесь світ. Глобальність обмежень проти агресора – головне завдання, яке ставлять перед собою Сполучені Штати Америки у цьому напрямку.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш просуває ідею часткового полегшення санкцій проти Росії і Білорусі. Генсек ООН хоче дозволити окупантам та їх посіпакам торгувати калійними добривами в обмін на розблокування українських портів, щоб забезпечити експорт зерна та не дати сценарію про глобальну продовольчу кризу втілитися у життя.

Санкції проти Росії: останні новини

Європейський Союз активно проводить підготовку до повного припинення постачання газу з Росії. У ЄС готуються тимчасово обмежити ціни на газ та проводять інші підготовчі заходи.

Угорщина продовжує шантажувати Європу блокуванням нафтового ембарго. Тепер угорці вимагають як мінімум 15 мільярдів євро як компенсацію за відмову від російської нафти.

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