Сейчас нет даже речи, что с России снимут какие-то санкции, – Квин

Война России против Украины грозит продовольственным кризисом по всему миру. Блокировка украинских портов может вызвать голод во многих странах.

Россия, несмотря на огромные потери и угрозу краха экономики, не собирается прекращать войну против Украины. Преступление россиян имеет глобальные последствия, так что цивилизованный мир всячески пытается сдержать агрессора.

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Санкции с России не будут снимать

Как рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью 24 каналу, санкции Америки и Европы оказывают большое влияние на Россию. К сожалению, они не заставили Путина сразу отказаться от нападения на Украину, но впоследствии они заставят его прекратить агрессию и забрать свои войска из Украины. В противном случае экономику России ожидает крах.

Относительно снятия санкций нет даже речи, что какие-то ограничения могут быть сняты с России, и только от поведения Путина зависит, снимут ли с него санкции. И этого не будет, если российские войска продолжат оставаться в Украине. Этого не будет, если агрессия продолжится,

– заверила Квин.

Также она добавила, что сейчас может идти речь только о наложении новых санкций на Россию, рассмотрение уже принятых ограничений вообще не стоит на повестке дня.

США активно работают с ЕС и другими странами, поэтому санкции на Россию наложил весь мир. Глобальность ограничений против агрессора – главная задача, которую ставят перед собой Соединенные Штаты Америки в этом направлении.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш продвигает идею частичного облегчения санкций против России и Беларуси. Генсек ООН хочет разрешить оккупантам и их приспешникам торговать калийными удобрениями в обмен на разблокировку украинских портов, чтобы обеспечить экспорт зерна и не дать сценарию о глобальном продовольственном кризисе воплотиться в жизнь.

Санкции против России: последние новости

Европейский Союз активно проводит подготовку к полному прекращению поставок газа из России. В ЕС готовятся временно ограничить цены на газ и проводить другие подготовительные мероприятия.

Венгрия продолжает шантажировать Европу блокировкой нефтяного эмбарго. Теперь венгры требуют как минимум 15 миллиардов евро в качестве компенсации за отказ от российской нефти.

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