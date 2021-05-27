Безпекова ситуація в Україні і реформа ЗСУ: як відбулось засідання Військового комітету НАТО

Віртуальні зустрічі, відеоконференції та онлайн-засідання – подібний формат уже став нормою ведення публічної дипломатії. Однак поступово порожні зали офіційних делегацій повертаються до звичного робочого ритму і зустрічі офлайн стають реальністю.

Не винятком є і штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору. Пандемія суттєво вплинула на її звичний графік роботи, проте віднедавна двері головного натівського офісу все частіше відчиняються для високопоставлених візитерів.

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Минулого тижня заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане привітав у штаб-квартирі НАТО віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанишину.

Під час зустрічі вони обговорили хід реформ і стан безпеки в Україні. Джоане закликав Україну повною мірою користуватись структурою її партнерства з НАТО задля розв'язання нинішніх проблем безпеки для того, аби зробити Україну стійкішою і задовольнити її євроатлантичні прагнення, а також – здійснити основні реформи.

До складу української делегації увійшов і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, який взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною.

Візит головнокомандувача ЗСУ відбувався на тлі значного зростання викликів і загроз безпеці як Україні, так і євроатлантичній спільноті загалом.

"Дуже радий, що сьогодні до нас приєднаються головнокомандувачі збройних сил від наших партнерів з розширеними можливостями з України та Грузії", – зазначив голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації сер Стюарт Піч.

Хомчак поінформував про безпеку України

Генерал-полковник Руслан Хомчак під час свого виступу поінформував міжнародну спільноту про розвиток безпекового середовища довкола України, атмосферу в районі проведення Операції Об'єднаних сил та основні досягнення у реформуванні ЗСУ.

Росія не залишає спроб повернути нашу державу до сфери власного впливу. Втім кремлівські стратеги гібридних війн не здатні усвідомити, що Україна пройшла точку неповернення і шляху назад вже немає,

– сказав Хомчак.

Він також додав: "В цей період ми опинились, без перебільшення, в унікальній ситуації, коли у складних безпекових умовах маємо протидіяти російській збройній агресії проти нашої держави та одночасно проводити реформи Збройних сил України".

Руслан Хомчак закликав сформувати системний і консолідований підхід щодо нейтралізації російських викликів і загроз. За словами генерала, фактично кожен день приносить ознаки нової "холодної" війни.

Зверніть увагу Росія досі тримає 80 тисяч військових біля кордону України, – Хомчак військовим НАТО

Він звернув увагу присутніх військових очільників збройних сил країн НАТО на деякі аспекти гібридної війни Росії проти України. Адже попри заяву міністра оборони Росії про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати приблизно 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.



Засідання Військового комітету НАТО / Фото Генштабу ЗСУ

Також продовжують перебувати в Азово-чорноморському регіоні кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії.

За оцінками українських військових, це дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України.

Піч: Росія продовжує модель агресивних дій

Водночас головний маршал авіації сер Стюарт Піч, голова Військового комітету НАТО і старший військовий радник генерального секретаря наголосив, що Росія продовжує свою модель агресивних дій за дестабілізації, зокрема з постійним порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності і посиленням на українському кордоні.

За словами Головного військового НАТО, попри скорочення чисельності російських військ поблизу кордону, там залишаються десятки тисяч військовослужбовців зі зброєю та технікою.

До теми На українському кордоні залишаються десятки тисяч військ Росії, – Столтенберг

Столтенберг зустрівся з лідерами "Бухарестської дев'ятки"

Напередодні саміту НАТО Генеральний секретар зустрівся з лідерами "Бухарестської дев'ятки". Єнс Столтенберг зазначив, що Саміт НАТО, який відбудеться вже в червні, це унікальна можливість розпочати нову главу в трансатлантичних відносинах, щоб зміцнити єдність між Європою і Північною Америкою.

У більш непередбачуваному і конкурентному світі ми повинні ще більше діяти спільно і демонструвати трансатлантичну солідарність не лише на словах, а й на ділі,

– сказав Столтенберг.

За його словами, на Саміті буде доволі амбітний і далекоглядний порядок денний: зміцнення непохитності у рішенні виступати на захист один одного, розширення підходу до безпеки, захисту міжнародного порядку.