У Києві 7 травня 1997 року відкрили Центр інформації та документації НАТО в Україні. Україна стала першої країною-партнеркою цієї безпекової організації, де було створено інформаційний заклад. Там напередодні Дня піхоти розгорнули нову фотовиставку.

Центр НАТО є частиною Управління публічної дипломатії штаб-квартири Альянсу у Брюсселі. Його місія – сприяти кращому розумінню цінностей та принципів, на яких базується НАТО.

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Протягом цих років відбулися кардинальні зрушення у свідомості українців: від пострадянського спадкового сприйняття Альянсу, як "агресивного блоку", до закріплення у Конституції стратегічного курсу на здобуття Україною повноцінного членства в Організації Північноатлантичного договору НАТО, із щирою підтримкою цього вибору величезною частиною суспільства.

Утім, за цими змінами стоїть не лише свідоме прагнення нашої країни здобути найвищий у світі рівень безпеки, але й щоденна копітка робота кожного співробітника Центру інформації та документації НАТО в Україні, спрямована на донесення правди про діяльність Альянсу, підтримку прогресивних реформ та надійної взаємодії між Києвом та Брюсселем.

Центр інформації та документації став тим креативним майданчиком, який об'єднав навколо себе дипломатів, митців, військових та громадських діячів, яким небайдужа подальша доля України як складової демократичного світу.

Тематична фотовиставка у центрі

Приміщення центру крім функцій офісу виконує роль арт-простору. Там виставляють свої роботи талановиті українські художники та фотографи. До Дня піхоти, який відзначають 6 травня, було відкрито тематичну фотовиставку.

На світлинах зображені мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу та незалежність України.

Одна з фотографій – де держсекретар США Дін Ачесон підписує Вашингтонський договір. Позаду нього стоїть 33-й американський президент Гарі Трумен. Це історичне фото, датоване 4 квітня 1949 року. Саме у цей день 12 держав уклали Північноатлантичну угоду й на світ з'явилася НАТО.



Підпис Вашингтонського договору / Скриншот з відео

Відтоді Альянс 72 роки поспіль залишається надійною "парасолькою" безпеки у світі. Водночас історична світлина стала частиною експозиції, приуроченої до річниці заснування НАТО.

4 квітня Вашингтонський договір був підписаний 12 країнами. Для того, щоб відзначити це свято, ми організували виставку у нашому креативному просторі,

– зауважила директорка Центру інформації та документації НАТО Вінета Кляйне.

Пересувна фотовиставка "Караван миру"

Від перших днів свого існування, союзники почали думати, як налагодити діалог із громадськістю та покращити обізнаність про цілі й цінності Альянсу. Щоб розповісти про НАТО зрозумілою мовою, організували пересувні фотовиставки. Одна з найперших таких – "Караван миру". Її представили в Італії у 1952 році. Після цього експонати вантажівками провезли країнами Північноатлантичного альянсу.

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"Від моменту свого заснування Альянс думав, як популяризувати свої цінності та принципи, як розповісти про свою роботу. Тому і було започатковано пересувні виставки, такі як "Караван миру", аби пояснити що на порядку денному НАТО", – зауважила Кляйне.

Вона розповіла, що такі експозиції розкривають відомі, але не поширені серед широкого загалу факти про Північноатлантичний альянс. Є і світлини, на яких видно еволюцію штаб-квартири НАТО, яка від моменту заснування мандрувала 3 світовими столицями:

Лондоном;

Парижем;

Брюсселем.



Штаб-квартира у Лондоні та Парижі / Скриншот з відео

Сучасна будівля НАТО має скляні прозорі стіни, які наповнюють її світлом.

Роботи українських митців

НАТО справді чимало уваги приділяє відкритості. Поліпшувати поінформованість про Альянс українців та підвищити взаєморозуміння з Києвом у 1997 році взявся Центр інформації та документації НАТО. Відтоді його місія майже не змінилася. Через медіа, соцмережі, круглі столи, креативні проєкти та культурні заходи центр інформує українців про діяльність Північноатлантичного альянсу.

Упродовж 24 років ми активно просували, підтримували присутність Альянсу в Україні. Ми ділилися інформацією про ініціативи й програми НАТО. Головним нашим завданням стало підняти рівень обізнаності населення України про Північноатлантичний альянс,

– сказала Кляйне

І не лише про НАТО, а й загалом про виклики безпеці. Окопи, ешелони техніки та втомлені очі військових. Кадри бойових навчань на полігонах, буднів на передовій і урочисті миті життя піхотинців. Таку фотоекспозицію можна побачити у стінах Центру інформації та документації НАТО. Вже кілька років там діє креативний простір, де всі охочі можуть ознайомитися з роботами українських митців.



У центрі представили фото з Донбасу / Скриншот з відео



На фото зображено військових та інші моменти з фронту / Скриншот з відео

Попри пандемію коронавірусу, ми продовжуємо працювати й оновлювати наш креативний простір новими виставками. Тим самим ми підтверджуємо, що розвиваємо наші партнерські відносини з Україною, посилюємо наше співробітництво", – запевнила директорка.

Україна впроваджує бойові практики НАТО

Фотовиставку приурочили до Дня піхоти, який Україна святкує 6 травня. Дата символічна і пов'язана із героїчними звитягами українського козацького війська під Жовтими Водами. І саме козацька піхота зіграла на той час провідну роль. Саме ці війська цілодобово тримають рубіж оборони й першими зустрічають ворога на нулі. Орієнтуються на найкращих – активно впроваджують бойові практики НАТО, обмінюються досвідом із колегами з Альянсу.

"Сухопутні війська сьогодні – це становий хребет оборони України, головна стримуюча сила від агресора, лідер співпраці з колегами з Північноатлантичного альянсу. При цьому ми відходимо від радянської спадщини і орієнтуємось на стандарти і цінності НАТО", – зазначив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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Стати сумісними з арміями НАТО та загалом реформувати царину безпеки й оборони Україні допомагає Північноатлантичний альянс. І Сухопутні війська – яскравий цьому приклад.

Українські бійці – регулярно відточують навички під час навчань Альянсу, беруть участь у міжнародних миротворчих місіях під егідою НАТО. В Україні розгорнуті 4 тренувальні місії Альянсу:

"Об'єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна", яку очолюють Сполучені Штати Америки;

канадська місія UNIFIER;

британсько-датська "Орбітал";

литовська тренувальна місія LMTG-U.

Це дає змогу досягати взаємосумісності з військовими країн НАТО та адаптувати українські Збройні сили до рівня кращих світових армій, а це не лише технічні стандарти. Сухопутні війська невпинно покращують засоби комунікації, аби бути відкритими для українського суспільства та міжнародних партнерів. І нинішня фотоекспозиція – підтвердження докладених зусиль.

Це потужний захід публічної, культурної дипломатії. І я впевнений, що ми будемо тільки нарощувати стратегічну комунікацію з нашими партнерами,

– запевнив Сирський.

Після завершення експозиції у Центрі інформації та документації в Києві, світлини вирушать регіонами України, аби показати українцям діяльність, реформи та здобутки Сухопутних військ та підняти завісу щоденного буття військових.