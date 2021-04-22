Країни НАТО допомагають українським Збройним силам опановувати стандарти та найкращі практики Альянсу. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині відбулася ротація американських військовослужбовців.

Це сталося у межах "Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна" – JMTG-U. Армійці України проходитимуть вишкіл за підтримки та допомоги оперативної групи "Рейвен" Національної гвардії штату Вашингтон.

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Водночас американські військові з оперативної групи "Ілліні" повертаються на батьківщину. Для піхотинців оперативної групи "Ілліні" урочистий захід на Львівщині став останнім за попередні 9 місяців.

Майже рік вони наставляли українських військових, допомагаючи опанувати стандарти НАТО. Наразі вони готові віддати повноваження колегам і вирушити до рідного Іллінойса.

"Ми раді повернутися додому до своїх близьких, та нам сумно прощатися з українськими колегами й друзями. Нас надихнула пристрасть, стійкість та рішучість солдатів та народу України", – сказав старший радник "Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна" – JMTG-U Клейтон Кетемеєр.

Місія "Ілліні" та "Рейвен" в Україні

На заміну їм прибули майже 200 військових оперативної групи "Рейвен" Національної гвардії штату Вашингтон. Саме їхній бойовий прапор протягом наступних 9 місяців майорітиме над центральним містечком Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Це важливий день в історії JMTG-U, передача командування місією. Ми підтверджуємо постійну підтримку та відданість нашим українським партнерам,

– зазначив командувач оперативної групи "Рейвен" Джеймс Перрін.

Армійці "Ілліні" згорнули свій прапор на знак передачі командування "Об'єднаною багатонаціональною групою з підготовки – Україна". Натомість військові групи "Рейвен" розгорнули свій штандарт: на знак того, що розпочали місію.



Військові з "Ілліні" повертаються на батьківщину / Скриншот з програми "Фактор безпеки"

"Контингенту "Ілліні", який завершив місію: дякую за вашу роботу. Ви – гордість нашої нації. Контингенту "Рейвен", які щойно прибули: знайте, що робота, для підтримки наших українських партнерів, є дуже важливою", – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Американським військовослужбовцям, які повертаються на Батьківщину, вручили нагороди й цінні подарунки – на знак подяки, що розширили спектр підготовки бойових підрозділів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це надзвичайно важливо для подальшої обороноздатності, євроатлантичної інтеграції та наближення Збройних сил України до стандартів НАТО.



Серед почесних гостей на церемонії – Крістіна Квін та Денис Шмигаль зокрема / Скриншот з програми "Фактор безпеки"

Серед почесних гостей на церемонії була тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, яка зауважила, що місії JMTG-U вже понад 6 років й це символ партнерства в царині безпеки між Україною, США та союзниками з НАТО.

Завдяки підтримці країн Альянсу Україна не лише боєздатніша, ніж будь-коли від 2014 року, переконані у Вашингтоні, але й отримала статус партнера НАТО із розширеними можливостями за внесок у безпеку Альянсу.

Сполучені Штати пишаються тим, що наші спільні зусилля в царині безпеки стали внеском у досягненні цього вражаючого результату,

– сказала Крістіна Квін.

Підготовка військових у межах JMTG-U

Військова підготовка у межах JMTG-U – "Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна" триває від 2015 року. Участь у місії беруть збройні сили:

Швеції;

Канади;

Данії;

Польщі;

Литви;

Британії;

Сполучених Штатів, які й очолюють групу.

Крістіна Квін додала, що разом відповідна група з підготовки допомагає сформувати в Україні боєздатні, професійні збройні сили, які відповідають стандартам НАТО.

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Від часу заснування місії "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна" військові Альянсу підготували українських інструкторів, які й проводять заняття для Збройних сил.

Водночас представники країн НАТО спостерігають за процесом підготовки й спільно ухвалюють рішення. Роботою задоволені й під час навчань переймають досвід від українців.

"Ми розуміємо, як це важливо – вчитися у колег. Ми багато спілкуємося з українцями, і привеземо до США нові бойові знання та досвід", – розповів бригадний радник Саймон Влодарскі.

Де тренуються військові

Тренуються військові на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Яворівський полігон – один із найбільших у Європі, тут є навчальні поля для всіх підрозділів, а також:

мішені для стрільб;

так званий кілл-хаус, де армійці відпрацьовують зачищення приміщень;

комплекс "бій у місті";

смуга перешкод;

інтерактивні лазерні тренувальні комплекси.

Командир окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Дмитро Кащенко розповів, що на відповідній території є багато такого обладнання, якого на інших полігонах немає. За його словами, позитив у тому, що можна використовувати навчально-матеріальну базу, а потім уже залучати інструкторів, які проводять заняття.



Яворівський полігон – один із найбільших у Європі / Фото "Радіо Свободи"

Вишкіл для українських армійців триває 55 днів. Упродовж цього часу армійці пліч-о-пліч з колегами з Альянсу відточують навички ведення бою, поглиблено вивчають:

тактичну медицину;

інженерну справу;

виживання у незнайомій місцевості;

методи контрснайперської боротьби.

"Для себе ставимо за мету зрозуміти, як проходить сам процес планування бойових дій у країнах-партнерах, тобто у НАТО", – повідомив командир окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Дмитро Кащенко

Від 2015 року в межах тренувальної місії вишкіл пройшли 13 батальйонів та 8 бригад Збройних сил. Навички опанували понад 9 тисяч українських армійців.

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JMTG-U – не єдина тренувальна місія на території України. У 2015 році навчати українських військових розпочали інші країни НАТО – Велика Британія та Данія, місія отримала назву ORBITAL. Литовські колеги допомагають готувати особовий склад Сил спеціальних операцій, механізованих і десантно-штурмових підрозділів.

Тренуються українські військові і під наставництвом військових з Канади в межах місії UNIFIER. Її Оттава розгорнула 2015 року. Інструктори змінюються що півроку, нинішня ротація вже 11-та. Залучили до неї приблизно 200 канадських військовослужбовців. Вони й завершуватимуть розбудову спроможностей українських силових структур.