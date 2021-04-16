Допомога попри агресію Росії: у НАТО наголосили на підтримці України
Україна може розраховувати на повну підтримку НАТО, а визначати перспективи її членства будуть лише країни Альянсу. Жодна третя держава, зокрема Росія – не може цьому завадити.
Джерело:"Фактор безпеки" на 24 каналі
Відповідну заяву озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони зустрілися у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі у межах позачергового засідання комісії Україна – НАТО.
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Київ та Брюссель непокоїть нарощування російських сил поблизу українського кордону – наразі це найбільше від 2014 року. Така військова активність Росії не виправдана й не обґрунтована, зауважив Єнс Столтенберг.
Він висловив співчуття через загибель українських військових і наголосив: Альянс повністю на боці України.
"Значне нарощення військової сили Росією поблизу українського кордону не має виправдання та пояснень, і викликає сильне занепокоєння. Це найчисельніше накопичення російських військ після анексії Криму у 2014 році, Російська Федерація повинна припинити свої провокації", – наголосив Столтенберг.
Підтримка України НАТО – непохитна
Північноатлантичний альянс допомагає Україні захистити себе самостійно, наголосив Єнс Столтенберг. НАТО надає Києву і політичну підтримку, і практичну допомогу – в розбудові системи оборони й безпеки, в реформуванні Збройних сил, у тренуванні армійців.
Єнс Столтенберг наголосив на підтримці Києва / Фото EPA
Столтенберг зауважив, що в Альянсі підтримують реформи України, оскільки це єдиний шлях, аби наблизитися до євроатлантичної інтеграції.
Підтримка НАТО непохитна. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України й це незмінно. НАТО – з Україною,
– пояснив Генсек Альянсу.
Україна ж віддана дипломатичним і політичним засобам розв'язання конфлікту на сході держави, зауважив Дмитро Кулеба. Проте Київ разом із західними партнерами прагне уникнути помилок 2014 року і не дозволить Росії застати державу зненацька.
Дмитро Кулеба пояснив позицію України / Пресслужба МЗС України
"Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не втрачатимемо час, і якщо Москва розпочне нову спіраль насильства або безрозсудно діятиме, це їй дорого обійдеться", – сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
Місія "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна"
Керівництво нової ротації "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки" – Україна (JMTG-U) представили в Києві. Тимчасово виконувач обов'язки командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк зустрівся з іноземними радниками, які беруть участь у підготовці українських військових.
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Він подарував представникам місії сувеніри і подякував за професіоналізм та співпрацю. Військово-тренувальну місію "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна" розгорнули у 2015 році, до її складу входять інструктори зі:
- США, країни, що очолює місію;
- Канади;
- Литви;
- Великої Британії;
- Данії;
- Швеції.
Триває і тренування українських військових в межах канадської місії UNIFIER. Інструктори провели 7 курсів лідерства для майбутніх командирів молодшого сержантсько-старшинського складу.
Тренування українських військових в межах канадської місії UNIFIER / Скриншот з відео 24 каналу
Окрім тренувань, Група з розвитку професійної військової освіти розробила унікальний логотип. Він є символом якості їхньої роботи та взаємоповаги двох націй. На емблемі – переплетені між собою символи Канади й України та шолом Афіни, грецької богині знань, мудрості й освіти.
Навчально-тренувальну місію UNIFIER Оттава розгорнула у 2015 році. Відтоді українські військовослужбовці тренуються під керівництвом канадських інструкторів, вони змінюються кожні півроку.
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Нинішня ротація вже 11-та, очолює її підполковниця Мелані Лейк. У її підпорядкуванні приблизно 200 військовослужбовців збройних сил Канади. Вони й завершуватимуть розбудову спроможностей українських силових структур.
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