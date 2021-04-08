Анексія Криму та окупація Донбасу стали каталізатором для дискусій про важливі питання нацбезпеки. Російська гібридна агресія спонукала прискорити реформування системи територіальної оборони – підрозділів, які формуються переважно добровольцями.

Подібні формування діють в багатьох країнах НАТО, насамперед тих, які сповна відчули збройну агресію Росії. Експерти наголошують, що сліпо копіювати модель оборони країн Альянсу не варто, проте взяти корисний досвід наших партнерів, очевидно, потрібно.

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Війська територіальної оборони – це резерв Збройних сил України. Серед тижня бійці-контрактники живуть звичайним цивільним життям. Але в разі потреби зможуть взяти в руки зброю і стати на захист свого міста.

За словами заступника директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, служба в підрозділах територіальної оборони не передбачає звільнення з роботи.



Територіальна оборона України / Фото Укрінформу

На момент зборів військкомат видає довідку, тож під час навчань бійці не втрачають робоче місце і зарплату. Головне ж завдання підрозділів територіальної оборони – забезпечити мир, спокій і життєдіяльність органів влади та держустанов в умовах воєнного стану.

Особливість програми

В основі програми тренувань батальйонів – найкращі практики держав НАТО, адже більшість союзників мають вдосконалену систему територіальної оборони.

В країнах Альянсу підрозділи тероборони – справжні бойові одиниці, здатні швидко реагувати на загрози. Тож за потреби держава може швидко мобілізувати значний резерв навчених бійців. У повсякденному ж житті такі підрозділи допомагають долати наслідки стихійних лих та надзвичайних ситуацій.

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Приклад інших країн

Польща

У Польщі загони Територіальної оборони почали створювати у 2015 році після початку військових дій на Сході України. Вже наприкінці 2017 у цій структурі служили понад 7 із половиною тисяч громадян.



Територіальна оборона Польщі / Фото NISS

Естонія

Підрозділи територіальної оборони Естонії у мирний час підпорядковуються міністру оборони, але в разі військових дій переходять під командування сухопутних військ.

Кайтселійт – союз оборони Естонії – був заснований ще у XIX столітті. Це єдина в країні громадська організація, діяльність якої врегульована спеціальним законом.

Швейцарія

Подібні підрозділи успішно діють і в країнах-партнерках НАТО. Еталоном народного спротиву вже понад 200 років вважають Швейцарію. Армія цієї держави побудована за принципами територіальної оборони.

За 72 години військо можуть посилити 60 тисяч цивільних.

Грузія

У Грузії цей резерв функціонує інакше. Він формується у кожному регіоні і не несе службу на кордоні з окупованими територіями. Туди входять як досвідчені військові, так і добровольці. Усі підпорядковуються Національній гвардії.

У мирний час підрозділи тероборони допомагають цивільному населенню під час надзвичайних ситуацій.

Підрозділи в Україні

Перші підрозділи територіальної оборони в Україні сформували навесні 2014 року. Ці добровольчі батальйони брали участь у військових діях на окупованому Сході. За рік їх переформували у мотопіхотні та передали до складу бригад Сухопутних військ.

Довідка. Активно ж розбудовувати систему територіальної оборони Україна розпочала лише у 2017 році. Нині ж таких бригад 25 – по одній у кожній області та у Києві.

Підписати контракт з бригадою територіальної оборони можуть чоловіки і жінки від 18 до 55 років. Головне – бажання захищати країну. Такі підрозділи можуть бути сформовані на територіях областей, районів чи громад.

Спецпідрозділи тероборони – охорона важливих об'єктів, боротьба з диверсантами, розгортання блокпостів, підтримання безпеки та правопорядку на певній території.

Закону в Україні досі немає

Однак єдиного закону про тероборону в Україні і досі немає. Хоча перший проєкт розробили ще 2015 року. Серед суперечливих питань:

повноваження місцевих адміністрацій;

проблема фінансування підрозділів;

їхнє озброєння;

механізми поповнення бригад особовим складом.

Вдосконалення потребує і підготовка резервістів, і система матеріальних компенсацій за перебування на зборах – переконані у командуванні сухопутних військ.

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Якщо закон про створення таких бригад вдасться втілити в життя, то в Україні з'являться 25 повноцінних бойових підрозділів. А, як доводить досвід країн Північноатлантичного альянсу, батальйони територіальної оборони – це серйозна підтримка професійного війська.