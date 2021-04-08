Аннексия Крыма и оккупация Донбасса стали катализатором для дискуссий о важных вопросах нацбезопасности. Российская гибридная агрессия побудила ускорить реформирование системы территориальной обороны – подразделений, которые формируются преимущественно добровольцами.

Подобные формирования действуют во многих странах НАТО, прежде всего тех, которые сполна ощутили вооруженную агрессию России. Эксперты отмечают, что слепо копировать модель обороны стран Альянса не стоит, однако взять полезный опыт наших партнеров, очевидно, нужно.

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Войска территориальной обороны – это резерв Вооруженных сил Украины. Среди недели бойцы-контрактники живут обычной гражданской жизнью. Но в случае необходимости смогут взять в руки оружие и встать на защиту своего города.

По словам заместителя директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, служба в подразделениях территориальной обороны не предусматривает увольнения с работы.

Территориальная оборона Украины / Фото Укринформа

На момент сборов военкомат выдает справку, поэтому во время учений бойцы не теряют рабочее место и зарплату. Главная же задача подразделений территориальной обороны – обеспечить мир, спокойствие и жизнедеятельность органов власти и госучреждений в условиях военного положения.

Особенность приложения

В основе программы тренировок батальонов – лучшие практики государств НАТО, ведь большинство союзников имеют усовершенствованную систему территориальной обороны.

В странах Альянса подразделения теробороны – настоящие боевые единицы, способные быстро реагировать на угрозы. Поэтому при необходимости государство может быстро мобилизовать значительный резерв обученных бойцов. В повседневной же жизни такие подразделения помогают преодолевать последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

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Пример других стран

Польша

В Польше отряды Территориальной обороны начали создавать в 2015 году после начала военных действий на Востоке Украины. Уже в конце 2017 в этой структуре служили более 7 с половиной тысяч граждан.

Территориальная оборона Польши / Фото NISS

Эстония

Подразделения территориальной обороны Эстонии в мирное время подчиняются министру обороны, но в случае военных действий переходят под командование сухопутных войск.

Кайтселийт – союз обороны Эстонии – был основан еще в XIX веке. Это единственная в стране общественная организация, деятельность которой урегулирована специальным законом.

Швейцария

Подобные подразделения успешно действуют и в странах-партнерах НАТО. Эталоном народного сопротивления уже более 200 лет считают Швейцарию. Армия этого государства построена по принципам территориальной обороны.

За 72 часа войско могут усилить 60 тысяч гражданских.

Грузия

В Грузии этот резерв функционирует иначе. Он формируется в каждом регионе и не несет службу на границе с оккупированными территориями. Туда входят как опытные военные, так и добровольцы. Все подчиняются Национальной гвардии.

В мирное время подразделения теробороны помогают гражданскому населению во время чрезвычайных ситуаций.

Подразделения в Украине

Первые подразделения территориальной обороны в Украине сформировали весной 2014 года. Эти добровольческие батальоны принимали участие в военных действиях на оккупированном востоке. За год их переформировали в мотопехотные и передали в состав бригад Сухопутных войск.

Справка. Активно же развивать систему территориальной обороны Украина начала только в 2017 году. Сейчас же таких бригад 25 – по одной в каждой области и в Киеве.

Подписать контракт с бригадой территориальной обороны могут мужчины и женщины от 18 до 55 лет. Главное – желание защищать страну. Такие подразделения могут быть сформированы на территориях областей, районов и общин.

Спецподразделения тероборони – охрана важных объектов, борьба с диверсантами, развертывание блокпостов, поддержание безопасности и правопорядка на определенной территории.

Закона в Украине до сих пор нет

Однако единого закона о теробороне в Украине до сих пор нет. Хотя первый проект разработали еще в 2015 году. Среди спорных вопросов:

полномочия местных администраций;

проблема финансирования подразделений;

их вооружение;

механизмы пополнения бригад личным составом.

Совершенствования требует и подготовка резервистов, и система материальных компенсаций за пребывание на сборах – убеждены в командовании сухопутных войск.

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Если закон о создании таких бригад удастся воплотить в жизнь, то в Украине появятся 25 полноценных боевых подразделений. А, как доказывает опыт стран Североатлантического альянса, батальоны территориальной обороны – это серьезная поддержка профессионального войска.