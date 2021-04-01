Министры иностранных дел НАТО провели двухдневную встречу. Неотложные вызовы безопасности обсуждали вживую в Брюсселе. Участники встречи подтвердили стремление усиливать сотрудничество, как между союзниками, так и с партнерами.

Как это должно выглядеть на практике ярко демонстрировали армейцы стран Альянса. Несмотря на пандемию, на военных полигонах проходят масштабные учения.

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Встреча первых лиц НАТО

Демонстрация военной мощи, отмечают в НАТО, имеет исключительно оборонительный характер. Первые лица НАТО и главные дипломаты стран альянса встретились в Брюсселе в традиционном живом формате впервые с 2019 года, ведь с начала пандемии они общались только виртуально.

Участие в мероприятии впервые в должности взял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он убеждал: администрация президента Джо Байдена стремится усилить партнерство с союзниками и оживить Альянс.

К дискуссиям присоединились и министры иностранных дел стран-партнеров: Швеции и Финляндии, а еще представители Евросоюза, ведь военные НАТО бок о бок тренируются с армиями государств-партнеров, совместно участвуют в миссиях Альянса во всем мире. Неполный перечень тем обсуждения во время встречи:

сроки вывода американского контингента из Афганистана;

увеличение расходов на оборону;

непростые отношения с Китаем и Россией.

А еще – планы развития Альянса, их должна очертить стратегия "НАТО 2030". Союзники убеждены: мир и традиционные угрозы изменились, как и глобальный баланс сил, поэтому НАТО постоянно продолжает адаптироваться к новым вызовам безопасности.

Должны решить, как доказать могущество НАТО в будущем, как продолжать адаптировать самый успешный Альянс в истории, делать его еще сильнее и способным противодействовать широкому спектру угроз и вызовов,

– сказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Йенс Столтенберг рассказал об увеличении мощности НАТО / Фото AFP

Агрессия России заставляет НАТО меняться – таков лейтмотив саммита министров иностранных дел стран Альянса. Москва не идет на диалог, а ее действия представляют угрозу евроатлантической безопасности. Это и вмешательства в выборы, и подрывные действия в киберпространстве, применение химического оружия – как за рубежом, так и против оппонентов Кремля.

"Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто не сможет гарантировать безопасность самостоятельно, но вместе мы можем помочь друг другу", – сказал Йенс Столтенберг.

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Ключевые принципы Альянса

Именно коллективная оборона остается ключевым принципом Альянса. Он закреплен в статье 5 Североатлантического договора – нападение на одного из союзников является агрессией против всех. Министры же иностранных дел заверили, что НАТО продолжит приспосабливаться к новым угрозам и адаптировать к новым вызовам вооруженные силы союзников.

После вступления в должность, это был первый визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в штаб-квартиру Альянса. Американский представитель отметил роль НАТО в сохранении мирового порядка на основе международных законов, а также в том, чтобы в условиях усиления авторитарных режимов "показать, что именно демократические государства могут лучше отвечать стремлениям людей".



Блинкен впервые прибыл в штаб-квартиру Альянса / Фото Voice of America

Мы стремимся оживить Альянс, чтобы убедиться, что он является сильным и эффективным сегодня – таким, каким он был в прошлом,

– отметил Энтони Блинкен.

Что предусматривает военная подготовка в НАТО

Военные Альянса точно знают, что такое сила и эффективность. Ежедневно на полигонах НАТО продолжается интенсивная боевая подготовка. "Три меча", "Разъяренный волк" – названия учений красноречиво свидетельствуют о намерениях союзников дать отпор любым агрессивным действиям.

"Британским солдатам не часто приходится работать при температуре минус 20 и при заносах. Это огромные вызовы техники, для оружия, для тактики ведения боя, но именно это дает нам возможность быть максимально эффективными", – рассказал командир боевой тактической группы "Эстония" Джим Гедфильд.



Военные тренируются в 20-градусный мороз / Скриншот с видео 24 канала

В учениях "Зимний лагерь" британские армейцы бок о бок тренируются с эстонскими коллегами, отрабатывают слаженность действий и совместимость.

В таких экстремальных условиях военные оттачивают не только боевое мастерство, но и навыки выживания. В программе тренировок – ныряние под лед: бойцы должны окунуться в воду, а вернувшись на берег к палатке, согреться подручными средствами, используя только то, что имеют в своем рюкзаке.

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По словам военных, во время таких задач развивают уверенность в своих силах. Проверку аномальными морозами проходит и тяжелая техника. Несмотря на 20-градусный мороз, экипажи успешно маневрируют на незнакомой местности, оборудуют позиции, овладевают тактическими приемами введения противника в заблуждение.

Цель таких маневров – исключительно учебная, ведь эти танки не будут находиться здесь постоянно. Это дает нашим командирам возможность понять, как эффективно применять технику,

– сказал командир разведбатальона ВС Эстонии Ээро Айя.

Учения НАТО в Германии

Импровизированный аэропорт – только первая цель в сценарии, после успешного штурма бойцы получают новое задание – выбить врага из соседних сел. Военные перекрывают улицу, берут здание штурмом, тренируются и днем, и ночью.

Это учения НАТО Combined Resolve XV в Германии, к подготовке привлекли военнослужащих из 10 стран, среди них – солдаты 1-й кавалерийской дивизии США из штата Техас.

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Учения проходят неподалеку от немецкого города Графенвер. Там расположен американский армейский центр боевой подготовки. Во время тренировок, союзники учатся обороняться, а потом отрабатывают наступательные действия.

Тренировка военных Альянса в Литве

На полигоне в Литве – автоматные очереди – военные вооруженных сил Бельгии улучшали навыки огневой подготовки и ведения ближнего боя. В балтийскую страну армейцы прибыли в январе 2021 года, где в течение полугода будут нести службу в мультинациональном батальоне НАТО.



Пехотинцы США тренируются с механизированной пехотой Литвы / Скриншот с видео 24 канала

В рамках операции Atlantic Resolve американские пехотинцы тренируются с механизированной пехотой Литвы. Маневры происходят недалеко от городка Клайпеда. От оперативности действий военных зависит успех операции.

Когда я вижу, как взаимодействуют американские и литовские солдаты, это дает мне уверенность, что мы можем легко интегрироваться, между нами не существует барьеров. У нас гораздо больше вещей связывающих, чем разделяющих,

– сказал командир роты с ВС США Эван Рингель.

Уже более 70 лет Североатлантический альянс поддерживает мир во многих регионах, адаптируясь к новым угрозам и усиливая коллективную оборону, и постоянно доказывает: принципы и ценности союзников неизменны. Поэтому Североатлантический альянс будет меняться до тех пор, пока будет меняться мир.