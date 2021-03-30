В течение 29 марта истребители НАТО 10 раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские бомбардировщики и истребители. Они летали над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным и Балтийским морями.

В Альянсе в связи с последними инцидентами о перехвате заявили о "непривычном уровне воздушной активности России".

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Истребители НАТО перехватывали самолеты России

В целом авиация НАТО перехватила 6 различных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Альянса менее чем за 6 часов. Самолеты России фиксировали над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным и Балтийским морями.

Перехват нескольких групп российской авиации демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в год,

– говорят в Альянсе.

На крайнем севере норвежские F-16 поднялись в воздух после того, как радары зафиксировали 2 группы российских военных самолетов . Они пролетали у побережья Норвегии. Местные реактивные самолеты перехватили 2 бомбардировщика , которые продолжали полет на юг над Северным морем.

норвежские F-16 поднялись в воздух после того, как радары зафиксировали . Они пролетали у побережья Норвегии. Местные реактивные самолеты , которые продолжали полет на юг над Северным морем. Кроме того, это заставило Британию и Бельгию поднять свои самолеты Typhoon и F-16 соответственно. Позже в тот же день норвежские F-16 перехватили 2 бомбардировщика Ту-160 Blackjack.

поднять свои самолеты Typhoon и F-16 соответственно. Позже в тот же день норвежские F-16 перехватили Ту-160 Blackjack. Радары НАТО обнаружили 3 российских военных самолета возле воздушного пространства союзников над Черным морем. Турецкие, румынские и болгарские истребительные самолеты поднялись в небо. Они отслеживали российские самолеты, пока те не покинули район.

возле воздушного пространства союзников над Черным морем. Турецкие, румынские и болгарские истребительные самолеты поднялись в небо. Они отслеживали российские самолеты, пока те не покинули район. Итальянский истребитель также перехватил российский морской патрульный самолет Ил-38 в сопровождении истребителей.

К слову, военные самолеты России часто не передают код с указанием положения и высоты, не предоставляют план полета или же не общаются с диспетчерами воздушного движения. Этим они создают потенциальный риск для гражданских авиалайнеров.

Справка. Воздушный авиапатруль – уникальная миссия НАТО, призванная защитить воздушное пространство стран-членов организации. Самолеты альянса мгновенно реагируют на любые нарушения воздушного пространства и перехватывают неизвестные воздушные суда, обычно российские.