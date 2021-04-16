Поки росіяни бряцають зброєю: ЗСУ провели тренування зі США та країнами НАТО – фото
Українські військові 24 окремої механізованої бригади провели тренування зі США та країнами-членами НАТО. Наші захисники продовжують готуватися до виконання завдань за призначенням.
Джерело:24 ОМБр імені короля Данила
Воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону відточували майстерність ведення вогню по наземних цілях противника за допомогою спарених зенітних установок калібру 23 міліметри.
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Поки наші божевільні сусіди бряцають залізом на кордоні, бійці 24-ї бригади, у взаємодії з іноземними партнерами зі США та країн-членів НАТО, продовжують наполегливо готуватись до виконання бойових завдань за призначенням,
– повідомили військовослужбовці.
Бійці ЗСУ додали, що ці навчання проводяться у межах Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна, в тісній співпраці з підрозділами прикордонної служби, які також залучаються до усіх етапів підготовки бригади.
Українські військові провели тренування зі США та НАТО / Фото пресслужби 24 ОМБр імені короля Данила
Загострення на Донбасі: коротко
- Протягом останніх декількох тижнів Росія стягує свої війська до наших кордонів.
- Українська розвідка попередила, що до 20 квітня їхня чисельність може сягнути 110 тисяч одиниць особового складу.
- Окрім цього, країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу
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